“Funk Rave”: Anitta lança single inédito; ouça

Foi lançado hoje o mais novo single da Anitta, Funk Rave, em todas plataformas digitais. Logo depois de orgulhar o Brasil no palco na final da UEFA Champions League, a artista brasileira anunciou a estreia de seu primeiro single pela Republic Records.

Na última sexta-feira, ela revelou a capa e data de lançamento da música. A estética apresenta detalhes inspirados na Furacão 2000, dando início aos trabalhos da carioca para seu próximo álbum de estúdio depois da sua saída da Warner Music.

A cantora também revelou que o disco funcionará como uma espécie de filme e mostrará todas as fases da carreira da queridinha Girl from Rio. Muitas dessas filmagens foram fotografadas por fãs e causaram discórdia na internet pelos locais escolhidos pela cantora e o conteúdo sexual de algumas das filmagens.

Funk Rave

Continua após a publicidade

O single foi produzido pelo DJ Gabriel do Borel, que está por trás de algumas faixas do novo álbum. “Não tenho palavras pra expressar o quão incrível foi trabalhar nesse projeto. Além disso, saber que os produtores de lá estavam me elogiando é surreal! Se eu contasse pro menino lá do Borel, anos atrás, que isso iria acontecer com ele, me chamariam de maluco”, contou Borel.

O mais novo álbum de Anitta trará funks em inglês e espanhol, com um clipe para cada faixa e participações de astros internacionais, como o britânico Sam Smith. E é claro que a nossa carioca queridinha não podia perder tempo para lançar seu próprio desafio no TikTok, vamos participar?

Agora que escutamos o mais novo single de Anitta, esperamos por novas notícias de seu álbum. Enquanto isso, só podemos relembrar a participação icônica de Anitta na final da Champions League. Com um look em homenagem ao jogador brasileiro Vini Jr, a artista cantou “Envolver” e apresentou uma prévia de “Funk Rave”.

Funk Rave já está disponível em todas plataformas digitais e mal podemos esperar para ver a nova era da queridinha do Brasil!