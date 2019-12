Filme da Netflix dirigido por brasileiro tem 4 indicações ao Globo de Ouro

Fernando Meirelles, o cineasta brasileiro conhecido no mundo todo por “Cidade de Deus”, é o diretor de “Dois Papas”, filme da Netflix que recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro. Por outro lado, a lista dos nomeados, divulgada nessa segunda-feira (9), infelizmente não trouxe “A Vida Invisível” na categoria de Filme Estrangeiro.

Por “Dois Papas”, Meireles também não conseguiu figurar entre os indicados a Melhor Diretor, mas seu filme está na disputa pela estatueta mais cobiçada da noite, a de Melhor Filme de Drama. Os atores Jonathan Pryce e Anthony Hopkins foram nomeados a Melhor Ator em Drama e Melhor Ator Coadjuvante em Filmes respectivamente. O roteirista Anthony McCarten também foi indicado.

“Dois Papas” fala sobre os bastidores da renúncia do papa Bento XVI e da escolha de Francisco para chefiar a Igreja Católica. O filme chama a atenção pelo inusitado bom humor do roteiro, detalhe que ganhou destaque no primeiro teaser lançado pela Netflix.

Já o segundo traz cenas mais tensas, e evidencia a ótima química entre os dois atores:

Na internet, um detalhe que chamou muito a atenção do público foi a relação dele com um meme que viralizou entre 2015 e 2016. O ator Jonathan Pryce interpretava um sacerdote em “Game of Thrones”, chamado Alto Pardal. Na época, muita gente notou a incrível semelhança entre ele e o papa Francisco.

sou fã do papa francisco desde que ele interpretou o alto pardal em game of thrones pic.twitter.com/Na5wog4zzo — Luca$ (@prxblxmx) November 30, 2018

Não se sabe se a Netflix se inspirou no meme para escalar o ator, mas essa foi uma grande sacada. Agora, com o reconhecimento no Globo de Ouro, vemos que Pryce se saiu bem no papel do sósia, não é mesmo? Essa é a segunda indicação do ator ao prêmio e a primeira nas categoria de cinema. Anthony Hopkins, por sua vez, conta com sete indicações no currículo, mas até hoje só venceu um Globo de Ouro honorário.

“Dois Papas” estreia na plataforma de streaming no dia 20 de dezembro.