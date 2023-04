Festival Filmelier leva 20 filmes inéditos a mais de 30 cidades do Brasil

A Sofá Digital está organizando a primeira edição do Festival Filmelier no Cinema, com uma programação de 20 filmes inéditos e diversos, que serão exibidos em mais de 30 cidades brasileiras, entre 19 de abril e 10 de maio. O evento é uma oportunidade para o público brasileiro entrar em contato com novas obras cinematográficas e ampliar repertório.

A programação conta com longas estrelados por nomes relevantes, como Omar Sy, Isabelle Huppert e Ethan Hawke, além dos diretores Amos Gitaï, Jafar Panahi e Phyllida Lloyd – esta última responsável pela franquia Mamma Mia!. A diversidade é um ponto forte da programação, que inclui filmes premiados e aclamados pelo público, abrangendo temas que vão desde as guerras mundiais até dramas pessoais e familiares, passando por romance erótico e biografias. Os filmes selecionados vêm de 18 países diferentes dos cinco continentes, e foram apresentados em festivais internacionais de renome como Sundance, Toronto, Cannes e Veneza. Dos títulos presentes, destacamos os filmes dirigidos por mulheres Blue Jean, de Georgia Oakley, vencedor do prêmio do público no Festival de Veneza 2022; Três Mulheres, Uma Esperança, de Saskia Diesing; e O Lugar da Esperança, de Phyllida Lloyd. O festival ocupa salas de cinema independentes, mas estará disponível também nas redes Cinemark, Kinoplex, Cinépolis e Espaço Itaú. “Enxergamos o festival como uma plataforma para apresentar filmes independentes em multiplex e cidades fora do circuito tradicional que os receberia, com o objetivo de atrair novas audiências para os cinemas”, diz Fabio Lima, CEO da Sofá Digital. As vendas antecipadas já estão disponíveis no site. Confira todos os títulos participantes do Festival Filmelier no Cinema:

Blue Jean (Blue Jean)

Premiado no Festival de Veneza, de 2022, o filme se passa em 1988 e tem como foco a personagem Jean (Rosy McEwen), uma professora lésbica de educação física que tem de levar duas vidas, já que o governo atual do Reino Unido está com uma campanha contra a população LGBT. Dirigido por Georgia Oakley.

O Último Soldado (The Chinese Widow)

Com Emile Hirsch (Na Natureza Selvagem), o longa fala sobre o papel do Japão na Segunda Guerra Mundial. A história acompanha Jack, um soldado americano que tem a missão de executar o primeiro bombardeio em Tóquio desde Pearl Harbor. Dirigido por Bille August, de A Casa dos Espíritos.

Três Mulheres – Uma Esperança (Lost Transport)

Na primavera de 1945, um trem deportando centenas de prisioneiros judeus fica preso perto de uma pequena vila alemã ocupada pelo Exército Vermelho. Surge, então, uma amizade inesperada entre a atiradora russa Vera (Eugénie Anselin), a garota da cidade Winnie (Anna Bachmann) e a mulher judia-holandesa Simone (Hanna van Vliet). Dirigido por Saskia Diesing.

Um solitário e mal-humorado sobrevivente do Holocausto convence-se de que o seu novo vizinho é nada menos que Adolf Hitler. Dirigido por Leon Prudovsky e estrelado por Udo Kier (Bacurau, Hunters).

Ambientado nos anos 1980, a história acompanha Lucas e Johanna, um casal apaixonado que, após um terrível acidente durante uma viagem de veleiro pelo Atlântico, acabam separados. Após trinta e cinco anos eles se reencontram. Dirigido por Theu Boermans, o longa é baseado em uma história real e venceu, em 2021, o Prêmio de Melhor Filme no Festival de Milão.

Inspirado na história real do celebrado inventor e cientista Nikola Tesla, o longa mostra o convívio de Tesla com Thomas Edison e a filha de J.P. Morgan, Anne, e seus avanços na transmissão de luz e energia elétrica. Dirigido por Michael Almereyda e protagonizado por Ethan Hawke. Filme vencedor do Prêmio Alfred Sloan, no Festival de Sundance, em 2020.

O drama erótico, que faz um retrato das relações modernas, acompanha um casal, Bigna (Valentina Di Pace) e Frank (Dominik Fellmann), que luta contra uma atração obsessiva, tão forte que destrói a imagem de relacionamento sadio que eles imaginaram para si mesmos. Dirigido por Jan Gassmann.

Depois de ficar famosa, uma funkeira (Lellê) rejeita suas raízes da periferia e sua família. Quando é cancelada com o vazamento de um vídeo, ela precisará da ajuda de sua mãe (Cacau Protásio) para recuperar sua vida e carreira. A comédia nacional é dirigida por Mauricio Eça.

Kaylee (Kali Reis), uma boxeadora, se infiltra em um esquema de tráfico humano em busca de sua irmã desaparecida. Quando a missão fica ainda mais pessoal, ela é forçada a lutar contra um poderoso cartel e confrontar seu passado traumático. Premiado no Festival de Tribeca, o thriller é produzido por Mollye Asher, de Nomadland, e dirigido por Josef Kubota Wiadyka.

Presa em um casamento e uma vida vazia, uma mulher casada, Georgie (Kelly Macdonald), se entrega a um intenso romance com o músico Lu (Garrett Hedlund). Dirigido por Gregor Jordan, o drama é baseado em um best-seller australiano e é dos mesmos produtores de Educação e Brooklyn. Trailer com legendas aqui .

Nesta poderosa história de esperança, uma jovem mãe escapa do marido abusivo para enfrentar um complicado sistema de acolhimento. Quando decide construir sua própria casa, ela começa a descobrir sua própria força. Dirigido por Phyllida Lloyd, de Mamma Mia!, o drama é protagonizado por Clare Dunne (premiada no Festival de Berlim de 2022 na categoria “Atriz Promissora” — “EFP Shooting Star”).

O premiado diretor israelense Amos Gitaï nos leva em uma noite pelas ruas agitadas de Haifa, onde testemunhamos as histórias entrelaçadas de cinco mulheres desafiando rótulos em seus relacionamentos e identidades pessoais. O filme participou da seleção oficial do Festival de Veneza, em 2020.

Ambientada em Berlim, nos anos 1940, a trama acompanha Cioma Schönhaus (Louis Hofmann, de Dark), um jovem judeu que começa a falsificar identidades durante a guerra para salvar a vida dele e a de outros. Dirigido por Maggie Peren.

Quando a professora Rachel (Virginie Efira, de Benedetta – vencedora do prêmio de Melhor Atriz pelo filme no Lumiere Awards de 2023) conhece o seu namorado, ela não imagina que entrará também em sua vida a pequena Leila, filha dele. As duas criam um profundo laço e a relação delas desperta em Rachel um já esquecido desejo pela maternidade. Dirigido por Rebecca Zlotowski.

Um pai senegalês fará de tudo para salvar seu filho de 17 anos, que foi recrutado à força para lutar pelos franceses na Primeira Guerra Mundial. A produção é estrelada por Omar Sy, de Intocáveis e Lupin, e dirigida por Mathieu Vadepied. O filme foi exibido na Seleção Oficial do Festival de Cannes em 2022.

Vencedor de seis prêmios César em 2023, incluindo “Melhor Filme”, a comédia dramática acompanha Yohan (Bastien Bouillon), uma investigadora que se vê obcecada por um estranho caso de assassinato. Dirigido por Dominik Moll.

Quando Tess (Sadie Pink, de Stranger Things e A Baleia) sofre uma terrível perda em sua família, ela se aproxima de seu pai biológico e encontra nele um inesperado apoio. O drama “coming of age” é dirigido por Gren Wells.

Vencedor do prêmio Coup de Coeur no Un Certain Regard do Festival de Cannes 2022, o longa acompanha Julia (Julie Ledru), uma mulher independente que é apaixonada por motos. Para provar o seu valor em um universo liderado por homens, ela terá de enfrentar uma série de desafios arriscados a mando de um grupo clandestino. Dirigido por Lola Quivoron.

Exibido na Seleção Oficial do Festival de Cannes, em 2022, o filme acompanha a história real de Maureen Kearney (Isabelle Huppert), uma representante sindical que denunciou acordos secretos e abalou a indústria nuclear francesa. Quando ela é violentamente agredida em casa, a investigação a transforma de vítima em suspeita. Dirigido por Jean-Paul Salomé.

Vencedor do Prêmio Especial do Júri do Festival de Veneza, em 2022, o filme é dirigido e estrelado por Jafar Panahi, que interpreta uma versão fictícia de si mesmo, Na história, ele é transferido para uma cidade rural para dirigir um novo filme. Enquanto luta para concluir a produção, Panahi se vê envolvido em um escândalo local.