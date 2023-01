Festival de Verão Salvador mistura o melhor da MPB multigeracional

Depois de três anos, o Festival de Verão Salvador volta com tudo nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições da capital baiana. Realizado desde 1999, a edição deste ano do festival retorna às origens com a proposta de fazer a melhor mistura cultural do verão. Com consultoria de Zé Ricardo, o Festival de Verão terá, no total, 16 shows, divididos em dois palcos principais, com um line-up que celebra os encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações. Tudo começa com o encontro dos gigantes Gilberto Gil e Caetano Veloso.

E aí tem Criolo com Ney Matogrosso, Ludmilla com Gloria Groove, Saulo com Marina Sena e Jão com Pitty. A batida percussiva de Salvador, com maravilhosas pitadas de pagodão, terá seu espaço nos encontros entre Baiana System e Olodum e de Carlinhos Brown com Duda Beat e a banda Àttooxxá.

Ivete Sangalo com Luedji Luna e Margareth Menezes ao lado de Majur e Larissa Luz reverberam a potência das mulheres na música. E os amantes do rap nacional poderão curtir Orochi com Djonga, Filipe Ret com Caio Luccas, além de Xamã, que convida ao palco a banda Gilsons. A programação do festival contempla ainda o pop de Luísa Sonza com o samba de Alcione, e os estilos de pagode distintos de Leo Santana e de Ferrugem, que faz dueto com Xande de Pilares. Para além dos 16 shows nos palcos principais, o Festival de Verão terá uma tenda eletrônica.

Os ingressos estão já estão à venda no Sympla. Confira a programação completa:

Festival de Verão Salvador

Quando: 28 e 29 de janeiro de 2023

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã, Salvador)

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Criolo convida Ney Matogrosso

Orochi convida Djonga

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Ferrugem convida Xande de Pilares

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Filipe Ret convida Caio Luccas

Domingo – 29/01

Xamã convida Gilsons

Jão convida Pitty

Ludmilla convida Glória Groove

Saulo convida Marina Sena

Luisa Sonza convida Alcione

Baiana System convida Olodum

Léo Santana

Bell Marques