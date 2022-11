Gal Costa, lenda da música brasileira, morre aos 77 anos

A cantora Gal Costa faleceu na manhã desta quarta-feira (9/11), aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Contudo, a causa da morte ainda não foi divulgada. Dona de uma das maiores vozes da história da música brasileira, ela havia passado recentemente por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Por este motivo, precisou cancelar alguns shows, incluindo um que realizaria neste último sábado (5), em São Paulo, para se recuperar. A artista deixou o filho, Gabriel, de 17 anos, que ela definia como “uma luz” em sua vida.

No início deste ano, sua história havia sido contada na fotobiografia Gal Costa (Editora Bei, 264págs., R$ 145). Ali estavam reunidas entrevistas marcantes da trajetória da artista, que abriu muitas portas para mulheres de outras gerações. Em uma conversa exclusiva com o jornalista Dirceu Alves Jr., Gal declarou na época: “Acho que faço parte da primeira geração de mulheres que conquistou o direito de existir, de manifestar as próprias ideias, porque antes todas vinham de uma educação castradora, eram humilhadas”.

Saudosismo nunca fez a cabeça de Gal: “Nunca me preocupei em guardar essas coisas e até me arrependo de não ter contratado alguém para cuidar de um acervo meu. Fui delineando minha carreira na emoção da juventude, na vontade fazer as coisas e sem a noção de que o meu trabalho poderia ser eterno, por isso fico comovida de ver que essa história já está registrada”.

A sua sede sempre foi de futuro: “Eu me vejo aos 90 anos cantando e fazendo as coisas que gosto, talvez em espetáculos intimistas, gravações esporádicas, mas trabalhando”. Quis o destino que esse sonho longevo não tenha se concretizado, mas para todos nós segue a certeza: seu nome sempre será Gal.

Gal Costa marcou a história de CLAUDIA

Em abril deste ano, Gal Costa foi a capa da edição manifesto de CLAUDIA. Por ter revolucionado a indústria musical e elevado o padrão para quaisquer artistas, a escolhemos para representar a nossa mudança de posicionamento. Sensível, corajosa, multifacetada e sem medo de defender a própria verdade: estes e outros traços de Gal nos inspiraram profundamente a navegarmos em novos mares, reinventando quem somos e redescobrindo o sentido feminino.

Confira as fotos de Gal Costa que estamparam a nossa edição de abril:

1/5 Gal Costa: capa da edição manifesto de abril de 2022 (Arquivo Nacional/Fundo Correio da Manhã/CLAUDIA) 2/5 (Antonio Bastos/CLAUDIA) 3/5 (Antonio Bastos/CLAUDIA) 4/5 (Marco Antonio Cavalcanti/CLAUDIA) 5/5 (Acervo pessoal/Divulgação)