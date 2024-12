Fernanda Paes Leme: “a gente vive uma era de muita performance e pouca verdade”

Sinceridade, vulnerabilidade e afeto – são essas palavras que definem Fernanda Paes Leme. A atriz e apresentadora, que fez uma pausa na carreira para aproveitar o nascimento da filha, Pilar, está voltando a trabalhar aos poucos e prestes a lançar um novo projeto solo: o talkshow Grande Surto.

Enquanto o programa de conversas não vai ao ar, a estrela realizou o desejo de ser uma anfitriã no Airbnb. O casarão histórico, que já está disponível para ser alugado, é situado no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Recém-reformado e com capacidade para oito hóspedes, o local conta com piscina, varanda, quatro suítes e vista para a Baía de Todos os Santos.

“Fiz questão em pensar nos detalhes da decoração para trazer a energia e o aconchego de Salvador para dentro de casa. No bairro, também não faltam atrações. O Carmo é um bairro cheio de vida, com cafés, brechós estilosos e lugares charmosos. É esse aconchego, com um toque de arte e cultura, que quero que os hóspedes sintam”, afirma. Abaixo, confira a entrevista completa:

Quando começou sua história com a Casa Figa?

Em 2019, estava na casa de um dos meus melhores amigos, que fica duas casas ao lado da minha, vivendo mais um verão em Salvador, dos muitos que já passei. Esse é um lugar muito especial para mim, desde a primeira vez que fui, quando tinha 17 anos. Sou apaixonada pela Bahia e alguém que não só gosta de enaltecer, mas que tem uma história profunda com o lugar.

Quando eu estava andando ali pela Rua do Carmo e vi uma plaquinha de vende-se em uma casinha daquelas coloridas, me pareceu irresistível. Realizei esse grande sonho porque acho que a gente trabalha muito para também poder realizar nossos sonhos.

Como foi o processo de reforma?

Após a compra, logo veio a pandemia e, assim como muitas coisas ficaram fechadas, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) diminuiu seu funcionamento e os muitos projetos para aprovar foram se acumulando. Por isso, demorou muito para eu conseguir começar a obra da minha casa.

De lá para cá, minha vida mudou muito: eu era solteira e comecei a namorar, praticamente casei, fiquei noiva e tive uma filha. Ou seja, tudo aconteceu com uma casa nascendo. Hoje, posso levar minha filha para Salvador e isso é muito especial para mim.

O que faz uma casa ser um lar?

São as pessoas. Eu acho que, independente de ser uma casa imensa, com não sei quantos quartos, ou uma casa menor, acho que o lar é o quentinho que a gente sente aqui dentro, a energia, o abraço, o amor que você tem por quem está junto, ou até por você mesma.

Como está seu momento de carreira?

Esse foi um ano muito louco porque a maternidade te chacoalha para todos os lados. É tudo muito intenso. Todas as emoções, amor, culpa, dúvidas – sentimos muito! Por isso, ainda não me sinto tão pronta para algumas coisas na minha vida profissional, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, também quero voltar a trabalhar.

E é impressionante sentir na pele essa cobrança que a gente tem com a gente mesmo, que a própria sociedade também tem: de ser a mãe, a esposa, a profissional, a estilosa… Mas celebro e agradeço muito um ano especial que me trouxe muitas coisas boas. Encerro o ano com a ideia de um projeto que vai ter um piloto em breve.

Você é uma pessoa que fala para muitos públicos, mas principalmente para as mulheres. É uma necessidade?

Sim! Eu acho que não é à toa que quero fazer um projeto novo onde eu vá seguir falando, sabe?! Porque durante esse momento de maternidade e do nascimento da Pilar, troquei ideias com muitas mulheres, tanto em grupos de mães, quanto na vida mesmo, e não só sobre esse assunto de maternidade.

Acho que eu, como Fernanda, comunicadora profissional, devo abrir essa roda de conversas sozinha com o público e também com alguns convidados em volta de um tema interessante. E começar uma coisa agora, depois dos 40, depois de ser mãe, depois de encarar um novo público, vai ser bom para experimentar – por mais que eu esteja super insegura também em relação a isso, porque é muita cobrança de todos os lados.

Em alguns momentos da nossa conversa você falou sobre insegurança. Você sente muito essa insegurança, auto-sabotagem, síndrome do impostor?

É muito louco porque as pessoas me olham e querem ser minhas amigas porque dizem que sei o que quero. Mas brinco que sou como aquela música do Caetano Veloso: “não sou proveito, sou pura fama”. Claro que tenho esse lado mesmo, sou muito sincera naquilo que falo, eu nunca não me mostrei vulnerável.

Mas é importante dividir esse lado, a gente também precisa desmistificar o que é ser autêntico. A gente vive uma era de muita performance e talvez pouca verdade. São muitos filtros o tempo todo, talvez seja um bom momento para desmascarar um pouco isso e trazer assuntos essenciais de uma forma descontraída.

