A homenagem de Sabrina Sato à filha que fez toda a internet chorar

Hoje, 29 de novembro, é aniversário da pequena Zoe, filha de Sabrina Sato. A apresentadora fez uma declaração emocionante para a filha, que está completando 6 anos.

Declaração emotiva de Sabrina Sato à Zoe

“Meu grande amor, que demorou tanto para chegar (30 horas de parto, 2 anos de gestação, como dizia Padre Fábio). Toda espera se tornou pequena perto da alegria, do amor e dos sentimentos mais profundos que você me fez sentir com a sua chegada e com a sua vida”, escreveu.

Em um lindo vídeo, Sabrina dividiu vivências íntimas com o público, como registros do parto, filmagens das primeiras fases da filha e também momentos engraçados de Zoe curtindo a vida com a família. “São 6 anos que eu aprendo com você, minha filha. Você me ensinou a ser mulher e também a ser bem menina para a gente brincar bastante. Me ensinou a dizer “não” para muitas coisas, para poder dizer “sim” para você”.

Nicolas Prattes, atual namorado da Sabrina comentou: “Vocês duas melhoram o mundo, trazem cor e trazem Luz. Que sorte eu tenho, amo vocês”. Além do vídeo no feed, a apresentadora também dividiu várias fotos da filha em seus stories. A organizadora da festa prometeu uma linda celebração para Zoe, afirmando receber pedidos especiais da menina toda semana.

Sabrina finalizou declarando amar a filha mais do que a própria vida. “Zoe, que você realize todos os seus sonhos. Que Deus te proteja sempre, minha filha. Estamos juntas eternamente.”

