Thaila Ayala: “A maternidade é imperfeita, e cada mãe faz o melhor que pode”

Thaila Ayala se entregou à maternidade desde a primeira gestação. Mãe de Francisco e Tereza, a atriz de “Família É Tudo” retornou ao trabalho após três anos afastada, em um ato que trouxe equilíbrio tanto para o lado profissional, quanto para a sua identidade como mãe.

A sua segunda gravidez trouxe grandes desafios. Thaila teve trombofilia, tendência do sangue de formar coágulos, o que lhe gerou muito enjoo e exaustão. Além disso, o parto precisou ser antecipado devido ao problema de coração da filha, que foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV) — uma abertura na parede que divide os ventrículos.

Apesar das causas da CIV não serem definidas, elas costumam surgir durante o desenvolvimento do coração, tendo como sintomas a falta de ar e a dificuldade para o bebê ganhar peso.

Trabalho e desafios pessoais

Segundo ela, a maior surpresa da maternidade foi o retorno à infância ao longo da gestação. “Não imaginava que isso aconteceria, mas foi profundo e doloroso. Depois, veio o choque da perda da individualidade. A sensação de um luto, mas com uma nova versão de mim mesma surgindo, mesmo que desconhecida. Cada etapa é transformadora, e percebo o quanto a maternidade me fez crescer”, comenta.

Para equilibrar a carreira, o truque foi desacelerar e estabelecer prioridades. Atualmente, a atriz trabalha alguns dias por semana e foca nas rotinas dos filhos, com o objetivo de atender ambas as demandas.

Sobre as pressões sociais sofridas, ela é certeira: “Como mulher, já enfrentamos julgamentos o tempo todo, mas aprendi a não me preocupar tanto. A maternidade é imperfeita, e cada mãe faz o melhor que pode. Meu foco está em ser fiel aos meus valores e cuidar da minha família, sem tentar agradar a todos.”

A importância do autocuidado e outros projetos

E Thaila não dispensa os momentos de autocuidado. Seja através de massagens ou rituais de beleza, todas as atividades são realizadas sem pressão. “O autocuidado é essencial para manter o equilíbrio emocional e físico. Encontrei formas simples de cuidar de mim no dia a dia, como um momento tranquilo para o café da manhã. Isso me recarrega para cuidar melhor dos outros”, diz.

No podcast Mil e Uma Tretas, ela traz relatos e entrevistas sobre a maternidade e, desde o lançamento, Thaila relata que recebeu diversos feedbacks de outras mães.

O projeto surgiu a partir da necessidade em compartilhar experiências e apoiar outras mulheres. “O acolhimento e a troca sem julgamentos são fundamentais, principalmente para quebrar os tabus e trazer a maternidade para um espaço mais real”, finaliza, destacando a carência de diálogos sobre questões que são, muitas vezes, silenciadas nesse processo.

