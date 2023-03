A piscina: Um exercício para quebrar a limitação interna

Quarta-feira às 14:00. Uma piscina, uma boia e uma grande permissão ancestral.

No dia 9 de março de 2023, eu tive a honra de fazer parte da Casa Clã da Revista Claudia e participei de um talk lindo sobre intuição e o poder da conexão juntamente com duas amigas, a Helena Galvão e a Mari Ferrão, e nosso bate-papo foi daqueles de comadres que partilham café fresco e broa de fubá novinha, com direito a manteiga por cima e pedacinhos de queijo para deixar tudo ainda mais saboroso.

Dentre tantas partilhas e olhares de amor eu fiz um convite publico a todas as pessoas que lá estavam, eu as convidei para um ritual ancestral de permissão, um exercício que vai além da sensação de merecimento, um exercício para quebrarmos de vez a escassez e limitação interna de que desfrutar da vida é impossível e improvável nos dias de hoje.

Esse ritual eu chamo de A PISCINA.

O nome pode ser engraçado e até um pouco estranho, mas eu o criei como parte de um experimento pessoal e profissional onde desafio minhas alunas a irem ao clube em plena quarta-feira, ir para a piscina com uma boia e pedir um drinque, mas não qualquer drinque, aquele que ela mais ama e, assim, deitar-se na boia e beber bem devagar, apreciando o momento e observando sua voz interna.

Pode parecer bobo ou até infantil, mas eu quero ver você fazer, eu quero ver você fazer e ficar em paz, pois se há algo que nos une nesse momento da vida, é a vergonha de sermos livres e de gozarmos a vida sentindo que mais do que merecer, nos permitimos desfrutar da vida, independente do dia ou da hora, afinal prazer e felicidade não tem hora marcada, pode ser todo dia.

E eu sei que ao me ler você pode estar pensando em várias desculpas e justificativas, eu mesma tenho uma lista, desde “não tenho tempo” até “amanhã eu vejo isso” ou “que coisa infantil” ou “faço isso no domingo” – e eu respeito sua lista, mas eu quero que você experimente ir além, experimente quebrar barreiras íntimas de desconforto, sair de vez do ciclo encaixotado de como a vida deve ser, eu quero que você viva, pelo menos uma vez, a liberdade da permissão.

A piscina é um convite humano e ancestral para que você mude seu ponto de vista e que fuja um pouco da vida pré-estabelecida, a piscina é para te dar coragem e um pouco daquele tesão juvenil de quem está fazendo algo completamente ousado no meio do dia. Então, que tal na quarta-feira, às 14:00?