Mostra no Rio de Janeiro reúne mais de 100 obras de artistas nacionais

Com cerca de 2,5 mil obras, uma das mais conceituadas coleções de arte privada do mundo pertence ao casal brasileiro José Olympio e Andrea Pereira. O presidente do banco Credit Suisse no país e sua esposa, que afirmam terem começado a empreitada despretensiosa nos anos 1980, priorizam produções de artistas nacionais a partir da década de 1940 até hoje. Merecem destaque nomes renomados, como Claudia Andujar, Tunga, Rosângela Rennó, Leda Catunda e Leonilson, que se mesclam a artistas jovens.

Felizmente, esse tesouro não é mantido longe do público. São frequentes os empréstimos até para exposições internacionais, além de terem montado o Galpão da Lapa, em São Paulo, espaço onde armazenam e mostram suas obras.

Agora, de 24 de março a 24 de maio, cederão peças da coleção para a exposição 1981/2021: Arte Contemporânea Brasileira na coleção Andrea e José Olympio Pereira, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.

Sob curadoria de Raphael Fonseca, mais de 68 artistas e 110 obras estarão dispostas em oito salas. Lembrando que, por causa das medidas de segurança em decorrência da pandemia, o público é reduzido a 20% do total e é preciso reservar ingressos previamente pelo site eventim.com.br.

