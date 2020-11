Euphoria, série imperdível da HBO, terá episódios especiais de fim de ano

Euphoria foi uma das séries mais comentadas de 2019, mas, por causa da pandemia, as filmagens da segunda temporada tiveram que ser interrompidas. Felizmente, a HBO resolveu dar um presentinho de Natal aos fãs e teremos a oportunidade de ver dois episódios especiais ainda este ano.

A emissora está fazendo clima de mistério e, por enquanto, apenas informações sobre o primeiro episódio foram divulgadas. Ele se chama Trouble Don’t Last Always, que significa algo como “os problemas não duram para sempre” ou “os problemas nem sempre duram”.

Na trama, veremos Rue tendo que lidar com a partida de Jules e com sua recaída no vício de drogas. O momento conturbado se passa na época do Natal. Ambos os episódios foram gravados durante a pandemia e o primeiro irá ao ar no dia 6 de dezembro.

Amadurecer é coisa séria

Protagonizada por Zendaya, Euphoria conta a história da adolescente Rue e de seus amigos de escola. De volta para casa, após ser internada em uma clínica de recuperação para usuários de drogas, ela conhece Jules, uma nova colega. As duas se conectam rapidamente e logo descobrimos que Jules também tem suas batalhas particulares.

A série apresenta uma gama variada de personagens, todos lidando com as dores e as delícias da adolescência. Parece uma premissa manjada? Sim, de fato ela é, mas a trama é escrita e conduzida com consistência e seriedade, mostrando que é possível falar sobre o tema de maneira relevante.

E mais: Euphoria não é sisuda, por conta disso. Consegue dosar a estética pop e a linguagem acessível com densidade dramática, momentos descontraídos e ritmo ágil. Ao mesmo tempo em que não inventa a roda no roteiro, surpreende pelo alto nível da produção – com destaque para a direção de fotografia e a trilha sonora.

Não por acaso, a série conseguiu agradar ao público adolescente e à crítica. Aos 24 anos, Zendaya tornou-se a mulher mais jovem da história a receber o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática – e a segunda mulher negra. A primeira temporada de Euphoria recebeu seis indicações ao prêmio e levou três – Atriz, Maquiagem Contemporânea e Canção Original (por All For Us, do Labrinth).