Dia Mundial do Rock: 5 artistas do rock brasileiro para conhecer

Hoje (13/07) é comemorado o Dia Mundial do Rock! Um dia para fãs e ídolos celebrarem com o volume máximo, honrando o gênero que influenciou não só a música, como também a moda e o comportamento de diversas gerações. No entanto, vale saber: a data, apesar do nome, é comemorada apenas por aqui, e não mundialmente. E já que o dia e nacional, que tal aproveitar para dar o play nos maiores nomes do rock brasileiro?

Rita Lee

É impossível falar de rock sem citar a Rita Lee, a rainha do rock. A cantora foi uma das artistas mais versáteis na história da música do nosso país, fazendo história desde sua explosão musical com Os Mutantes, em 1968, até o seu último álbum solo, Reza. A cantora paulista foi a primeira mulher a incorporar o rock no país, e seus versos abordavam o sentimento de revolução e independência feminina.

A cantora é a que mais vendeu discos no Brasil e foi de extrema importância no processo de modernização da música nacional, lançando 32 discos e alcançando a marca de 55 milhões de cópias vendidas. Rita também foi uma das primeiras mulheres brasileiras a tocar guitarra nos palcos, o que a consagrou como Rainha do Rock. Sua morte, em maio deste ano, deixou milhares de corações partidos e um imenso legado para o nosso país.

“Se um belo dia você me encontrar pelo caminho, não me venha cobrar que eu seja o que você imagina que eu deveria continuar sendo”, comentou a cantora sobre sua personalidade inigualável!

Cazuza

Cazuza, também conhecido como o “poeta exagerado” do Brasil, se estabeleceu como um dos maiores ídolos da geração do pop-rock dos anos 1980, estando ao lado de grandes nomes como Renato Russo, do Legião Urbana, Arnaldo Antunes e Herbert Vianna. Ele iniciou sua carreira como vocalista do Barão Vermelho, onde faria uma de suas músicas mais marcantes “Pro Dia Nascer Feliz”.

O cantor não foi apenas um marco musical do rock e do MPB, mas também uma inspiração em sua jornada de luta contra o HIV, em um momento de preconceito e desinformação.

Cássia Eller

Continua após a publicidade

Cássia Eller foi referência no rock brasileiro da década de 1990. A cantora produziu cinco álbuns de estúdio, sendo o Acústico MTV (2001) o álbum com maior destaque, tendo mais de um milhão de cópias vendidas e um Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa, em 2002.

A cantora é reconhecida pelo timbre grave e seu ecletismo musical, além da presença de palco incomparável que encantou no Rock in Rio 2001, quando mostrou os seios em rede nacional. Apesar de ter tido uma carreira curta, devido à sua morte prematura, Eller marcou não apenas a história do rock brasileiro, mas foi uma inspiração para movimentos feministas.

Chorão

O Chorão foi uma figura que marcou as gerações do rock que o sucederam. Sua carreira começou quando “invadiu” o palco de uma banda para substituir brevemente o vocalista, levando o público ao delírio. Em 1992, fundou e batizou a primeira formação da banda Charlie Brown Jr. Apesar das suas polêmicas, o cantor conquistou os brasileiros com o seu estilo único e intenso, com músicas que dialogavam com a juventude da época, cheias de críticas, reflexões e diversas declarações de amor.

Além da música, ele também foi uma importante peça para a disseminação do skate na cidade de Santos e, posteriormente, ao redor do Brasil.

Gal Costa

Gal Costa foi uma das maiores cantoras do Brasil, sendo dona de uma voz incomparável. E, apesar de seu estilo ter sido majoritariamente a MPB, ela também fez rock – e primorosamente.

“Pra mim, morreu a maior cantora brasileira de todos os tempos. Nunca tive a menor dúvida disso. Ela materializou os desejos de Caetano Veloso no final da década de 1960, a ambição tropicalista de engolfar e abraçar a Jovem Guarda, os ritmos velozes da cultura jovem, a guitarra e a universalidade”, afirmou o crítico musical Jotabê Medeiros após sua morte.

E é claro, é necessário comemorar essa data ao som dos nossos rockeiros brasileiros favoritos, né? Portanto, a Claudia montou uma playlist para você ouvir no máximo e comemorar esse Dia Mundial do Rock!