Rainha do rock brasileiro, Rita Lee morre aos 75 anos

Rita Lee, rainha do rock brasileiro, faleceu nesta terça-feira (9). A informação foi confirmada através de um comunicado em suas redes sociais oficiais. Com 75 anos, ela faleceu em sua residência, cercada pela família.

Desde 2021, Rita Lee lutava contra um câncer primário no pulmão, descoberto após exames de rotina. Segundo as informações divulgadas pelos familiares, seu velório será aberto ao público, e acontecerá no Planetário do Parque do Ibirapuera, nesta quarta-feira (10), das 10h as 17h. Seu corpo será cremado em uma cerimônia particular, seguindo o desejo da própria Rita.

Carreira de Rita Lee

Rita Lee Jones nasceu em São Paulo, em 31 de dezembro de 1947. Na adolescência, fez sua primeira participação como backing vocal de um pianista que fazia cover de Ray Charles. O grupo durou pouco, e Rita juntou três amigas para criar o grupo Teenage Singers, tocando bateria e cantando.

Chegou a cursar Comunicação Social na USP, mas abandonou para se dedicar à música. Nos anos 1960, integrou o grupo de rock psicodélico Os Mutantes, do qual também fizeram parte Caetano Veloso, Gilberto Gil e Arnaldo Baptista, na época marido da cantora. Ela foi uma das primeiras mulheres a tocar uma guitarra elétrica no palco. Irreverente e dona de uma voz marcante, ficou conhecida como a rainha do rock brasileiro. Com a separação do grupo na década de 1970, partiu para a carreira solo.

Fora dos palcos, Rita Lee era ativista e feminista, sendo ativa em diversos movimentos sociais. Era conhecida particularmente pela sua participação na defesa dos direitos dos animais e preservação do meio ambiente. Em 2020, ela escreveu um conto exclusivo para Claudia, entitulado Garden of Eden, sobre os sonhos para o futuro e as utopias que nos inspiram a seguir vivendo e criando. Leia aqui.