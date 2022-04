Björk, Lorde, Arctic Monkeys, Travis Scott e Charli XCX no Primavera Sound

E veio aí o tão esperado line-up do Primavera Sound São Paulo, que acontece no Anhembi de 31 de outubro a 6 de novembro. Björk, Arctic Monkeys, Travis Scott e Lorde são as principais atrações do festival, que anunciou a programação nesta quarta-feira. O preço do primeiro lote de ingressos varia entre R$ 410 e R$ 1400. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria online e na bilheteria do Estádio do Morumbi. No dia 5 de novembro, sábado, os headliners serão Arctic Monkeys, Björk, Gal Costa, Interpol e Mitski. O dia também terá as apresentações de Boy Harsher, Helado Negro, José Gonzales, L7NNON, Seth Troxler, Sevdaliza, Shygirl, Amaia, Badsista, Beak, Carolina Durante, Cashu b2b Isabella, Giovani Cidreira, John Talabot b2b Nicolas Lutz, Jonathan Ferr, Josyara, Los Planetas, Luccas Carlos, Sangre Nueva (DJ Phyton b2b DJ Florentino b2b Kelman Duran), Santiago Motorizado, Shellac, Tasha & Tracie, Tim Bernardes e Valesuchi.

Já no dia 6 de novembro, domingo, sobem ao palco Travis Scott, Lorde, Arca, Charli XCX, Father Jon Misty, Phoebe Bridgers, além de Bad Gyal, Caroline Polachek, Chai, Hermeto Pascoal, Japanese Breakfast, Jessie Ware, Joy Orbison, JPEGMafia, MC Dricka, Raveena, Amaro Freitas, ANZ, Don L, Föllakzoid, Gop Tun, Jovem Dionísio, Julia Mestre, Maglore, Medulla, Selvagem, Señor Cononut and his orchestra, Tayhana, Terno Rei, Uniqu3, Viagra Boys, VTSS b2b LSDXOXO.

Ingressos

Na terça-feira, a pré-venda de ingressos foi liberada para o público que havia se pré-cadastrado no site do Primavera Sound, mas não faltaram reclamações nas redes sociais sobre o mau funcionamento da bilheteria online. Como tem acontecido com grandes shows e festivais realizados no Brasil este ano, as entradas se esgotaram em poucos minutos. A meia-entrada do passaporte que garante ingresso para todos os dias de festival custa R$ 700, a entrada solidária, R$ 810 e a inteira, R$ 1400. Os valores subirão para R$ 800, R$ 920 e R$ 1600 no segundo lote. Já no terceiro, a meia-entrada custará, R$ 860, a entrada solidária, R$ 986 e a inteira, R$ 1720.

Quem optar por comprar o passaporte, terá acesso também ao “Primavera na Cidade”, uma programação de mais de 30 shows divididos em três espaços diferentes na capital paulista com gêneros que incluem rock, pop, indie, trap, rap, R&B, MPB, techno, downbeat e funk, entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro.

Este ano marca a estreia do Primavera Sound no Brasil, um festival que acontece há 20 anos em Barcelona, na Espanha, e que se consolidou como um dos principais no calendário de eventos musicais globais.

Primavera Sound São Paulo

Quando: 31 de outubro a 6 de novembro

Local: Distrito Anhembi – somente nos dias 5 e 6 de novembro

Ingressos:

Lote 1: R$ 700 (meia), R$ 810 (meia solidária) e R$ 1400 (inteira)

Lote 2: R$ 800 (meia), R$ 920 (meia solidária) e R$ 1600 (inteira)

Lote 3: R$ 860 (meia), R$ 986 (meia solidária) e R$ 1720 (inteira)

Bilheteria: Eventim e bilheteria do Morumbi