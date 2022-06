7 documentários sobre feminismo para assistir

A busca por direitos e igualdade, além de reflexões de diferentes mulheres acerca de suas realidades fazem parte do leque de documentários feministas listados abaixo. Entre eles, há o brasileiro Mexeu Com Uma, Mexeu Com Todas, lançado em 2017, que conta sobre como mulheres enfrentaram episódios de violência, além de manifestações que ocorreram nos últimos anos, no Brasil.

Absorvendo o Tabu (2018)

Vencedor do Oscar de melhor documentário de curta-metragem de 2019, Absorvendo o Tabu é sobre mulheres em região rural na Índia que produzem absorventes. Além de ajudarem vítimas de preconceito e limitação financeira, geram empregos para outras mulheres em diferentes comunidades. Ele foi dirigido por Rayka Zehtabchi.

She’s Beautiful When She’s Angry (2014)

Lançado em 2014, e com direção de Mary Dore, o documentário conta a história de pessoas envolvidas na luta por direitos das mulheres entre os anos 1966 e 1971. O documentário usa de imagens da época além de entrevistas com participantes do movimento e a visão sobre o passado e o presente.

What Happened, Miss Simone? (2015)

Esse documentário exibe gravações inéditas e imagens de arquivo sobre a cantora, pianista e ativista Nina Simone. Com direção de Liz Garbus, What Happened, Miss Simone fala ainda sobre episódios de violência e racismo que a cantora sofreu durante a vida.

Hannah Gadsby: Nanette (2018)

Em formato stand up, Nanette é apresentado pela comediante australiana Hannah Gadsby, que reflete, com humor (e muita emoção), sobre homofobia, machismo, gênero, entre outras pautas.

Libertem Angela Davis (2012)

Dirigido por Shola Lynch, o documentário rememora a trajetória da professora e ativista Angela Davis – ícone do feminismo negro – que foi perseguida pelo FBI nos anos 1970 e chegou a figurar a lista dos 10 mais procurados do país.

Feministas: O Que Elas Estavam Pensando? (Feminists: What Were They Thinking?) (2018)

Uma análise sobre o feminismo e a necessidade de busca por direitos das mulheres, Feministas: O Que Elas Estavam Pensando? reúne personagens de diferentes gerações comentando sobre o lugar da mulher na sociedade.

Mexeu Com Uma, Mexeu Com Todas (2017)

Da diretora carioca Sandra Werneck, o documentário conta a história de diferentes mulheres (entre elas, da escritora Clara Averbuck e da ex-nadadora Joanna Maranhão) que passaram por episódios de violência, e fala ainda sobre manifestações feministas no país.