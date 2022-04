As estreias de filmes e séries dos streamings em abril

Abril chegou com vários lançamentos empolgantes nos serviços de streaming: “Os Olhos de Tammy Faye”, filme responsável pela primeira vitória de Jessica Chastain no Oscar, estará no catálogo do Star+ a partir da semana que vem.

Já a série “Disque Prazer”, da Netflix, promete ser uma das produções mais picantes e provocativas dos últimos anos. Nela, uma estudante de Amsterdam decide investir na carreira de atendente de telessexo. Inusitado, né?

E falando em seriados, tem obra brasileira chegando na Amazon Prime Video: “Sentença”. Protagonizada por Camila Morgado, a primeira temporada acompanha uma advogada que paga altos preços por aceitar os casos mais escandalosos e complexos do país.

Mas não para por aí! Confira a seguir, todos os filmes e séries que chegam aos streamings neste mês:

A Bruxa (Amazon Prime Video)

Enquanto “O Homem do Norte” — não é lançado, que tal rever o primeiro filme de Robert Eggers? “A Bruxa” é um sufocante filme de terror que reflete sobre o fanatismo religioso e os seus perigos. Tudo isso sem deixar de assustar com inúmeras simbologias, cenas e metáforas ocultistas.

Data de lançamento: 01/04

Os Olhos de Tammy Faye (Star+)

O filme responsável por trazer o Oscar de Melhor Atriz para Jessica Chastain chega ao catálogo do Star+ na semana que vem. A cinebiografia fala sobre a lendária Tammy Faye Bakker, que se tornou a maior apresentadora gospel da história dos Estados Unidos. Porém, a sua trajetória contém uma incrível ascensão e uma queda repleta de escândalos.

Data de lançamento: 06/04

Disque Prazer: 1ª Temporada (Netflix)

“Disque Prazer” é ambientada na misteriosa e sensual Amsterdã dos anos oitenta, e acompanha uma estudante ambiciosa que decide seguir uma carreira inusitada: atendente de um serviço de telessexo.

Data de lançamento: 08/04

Sentença: 1ª Temporada (Amazon Prime Video)

Tem seriado brasileiro chegando no catálogo do Amazon Prime Video: estamos falando de “Sentença”, estrelado por Camila Morgado. Na trama, Heloísa é uma advogada criminalista que conhece profundamente a complexidade do sistema prisional. Por isso, enfrenta os crimes mais complexos e escandalosos possíveis. Contudo, tudo vem com um preço, e ela acaba aceitando um caso repleto de consequências graves.

Data de lançamento: 15/04

The Batman (HBO Max)

O aclamado “The Batman” chega ao streaming na metade do mês. Protagonizada por Robert Pattinson e Zoe Kravitz — com quem Claudia teve o prazer de conversar —, a obra mescla subgêneros como a investigação policial e o noir para apresentar uma série de crimes cometidos por Charada (Paul Dano). Enquanto Bruce Wayne tenta solucionar os casos, ele é confrontado por inúmeras revelações tanto perigosas quanto dolorosas.

Data de lançamento: 17/04

Morte no Nilo (Star+)

Estrelado por Gal Gadot, Letitia Wright e Annette Bening, “Morte no Nilo” é a adaptação cinematográfica de um dos maiores contos de Agatha Christie. A história gira em torno do renomado detetive Hercule Poirot, que tenta solucionar um crime brutal que ocorreu durante um cruzeiro pelo Egito. Repleto de sedução, crime e amor, o longa obriga o espectador a acompanhar todos os desdobramentos deste mistério.

Data de lançamento: 20/04

The Flight Attendant: 2ª Temporada (HBO Max)

Após uma intensa primeira temporada, o suspense estrelado por Kaley Cuoco retorna com tudo em abril. Desta vez, Cassie precisará lutar para manter a sua sobriedade. Caso contrário, não conseguirá aceitar o convite para trabalhar na CIA a convite de Shane.

Data de lançamento: 21/04

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas (Netflix)

Marilyn Monroe sempre será um ícone da cultura pop, e justamente por isso, as circunstâncias que rondam a sua morte continuam a render teorias até hoje. Neste documentário, um autor levanta novas hipóteses acerca do falecimento da estrela, compartilhando entrevistas em áudio com pessoas próximas da atriz.

Data de lançamento: 27/04