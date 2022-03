“Quis focar na personagem complexa que a Mulher-Gato é”, diz Zoë Kravitz

Um dos filmes mais aguardados – e comentados – deste começo de 2022 é, por certo, The Batman. Escrito e dirigido por Matt Reeves, o longa da Warner traz um novo olhar sobre o sombrio herói dos quadrinhos DC, muito mais introspectivo e melancólico. A história investigativa se desenvolve a partir de ameaças feitas por um assassino que clama por justiça, escancarando as hipocrisias e crimes de personas importantes de Gotham. Ao se ver envolvido na sequência de pistas deixadas pelo Charada (Paul Dano), Batman (Robert Pattinson) encontra ajuda em Selina Kyle, aka, Mulher-Gato, interpretada por Zoë Kravitz. “A Mulher-Gato é icônica, sexy, legal. Mas, ao ler o roteiro, quis deixar de lado essa imagem dela dentro da cultura pop e focar apenas nessa personagem feminina incrivelmente complexa que ele [Matt Reeves] criou”, conta Zoë. A seguir, você confere um papo com a atriz sobre os bastidores do filme:

Como esse papel chegou até você?

Orações [risos]. Não, brincadeira, recebi um telefonema do meu agente, e ele disse que estavam fazendo um novo filme do Batman, e tinha um papel para a Mulher-Gato. A lista de pessoas que eles estavam vendo era bem específica – eu não sabia quem eram as outras, mas ele mencionou que era algo bem pequeno – e eles queriam que eu conhecesse o Matt Reeves [diretor]. Eu tentei não ficar muito animada e manter a minha empolgação sob controle, porque todos nós crescemos com esses personagens, e é um papel de uma vida. Fui para Los Angeles fazer uma reunião com Matt, o que tornou tudo ainda pior [risos] porque ele era tão legal, com ideias boas, um dos artistas mais interessantes que eu já conheci. Daí ele me enviou o roteiro, e as coisas ficaram ainda mais complicadas para o meu lado de novo, porque era muito bom. Fui fazer a leitura de cenas com Rob [Robert Pattinson], bom, você pode imaginar… Ele é tão doce e talentoso, claro que fiquei ainda mais ansiosa com o projeto. Quando Matt me ligou confirmando o papel, fiquei na Lua. Finalmente pude deixar toda aquela emoção sair. Eu estava segurando minha respiração por um mês.

O que a personagem Selina Kyle tinha tanto que te chamou a atenção desse jeito?

Eu tinha uma ideia superficial da Mulher-Gato. Ela é icônica. É sexy. É legal. Nós gostamos dela. Ao ler o roteiro, me dei conta que tudo isso foi desaparecendo. A história que Matt criou é muito complexa, e ele estava falando sobre suas referências de Chinatown (1974) e Klute – O Passado Condena (1971) e algumas das personagens femininas mais fascinantes que já vi em cena.

Por isso, foi interessante esquecer quem é a Mulher-Gato da cultura pop e focar apenas nessa personagem feminina incrivelmente complexa que ele criou. Interpretar alguém tão forte e ainda tão vulnerável ao mesmo tempo… É revigorante poder interpretar uma personagem feminina que tem essa força e, ainda assim, não precisa ser masculina de forma alguma. Eu acho esse espaço muito interessante. Também foi muito importante para mim e Matt não vitimizá-la ou não transformar essa personagem em qualquer tipo de estereótipo ou fetiche, porque ela é esse ícone de muitas maneiras. Pensei: “Quero tirar tudo isso e quero realmente entender quem ela é”. Tiveram momentos em que eu estava lendo o roteiro e meu coração se partia por ela.

Você fez alguma pesquisa nos quadrinhos para encontrar inspiração?

Eu nunca fui uma leitora de quadrinhos. Eu tinha visto todos os filmes do Batman, era um grande fã desse universo. Assim que começamos, fui até Matt e disse: “O que devo ler?”. Porque há tanta informação por aí que eu estava com medo de ficar sobrecarregada e me perder na quantidade de ideias ou direções possíveis. Acabamos focando na história em quadrinhos do Ano Um, que era realmente a maior referência do diretor em termos de histórias em quadrinhos. Acabei lendo um milhão de vezes e me concentrei nela. Tinha um pouco de medo de mergulhar fundo e gostar de muitas coisas e querer fazer todas. Na verdade, decidi ser bastante rigorosa comigo mesma, embora fosse tão tentador ler tudo o que pudesse colocar em minhas mãos.

E isso é muito sábio da sua parte, afinal, a sua personagem está começando com o Batman, nos estágios iniciais de sua jornada…

Sim, exatamente.

Ela ainda não se identificou como a Mulher-Gato, certo?

Não. Gotham sabe o que é o Batman. Ninguém sabe quem é a Mulher-Gato. Nem ela sabe o que é a Mulher-Gato. É interessante pensar no fato de que ela é inspirada por essa pessoa. Ela conheceu esse cara que coloca uma máscara e muda sua identidade. Sabendo para onde a história dela está indo, uma coisa que eu sempre guardei comigo é que ela está claramente se sentindo muito conectada e inspirada pelas decisões que ele tomou.

Ela também é forte fisicamente. Você fez algum tipo específico de treinamento para isso?

Treinamos muito. Fui para Londres três meses antes das gravações para começar a treinar e aprender a me mover e chutar. Falei com Rob Alonzo, nosso coordenador de dublês, que é um gênio. Nós dois estávamos assistindo a todos esses vídeos de gatos e grandes felinos, tentando entender a maneira como eles lutam para incorporar nos movimentos que a personagem faz, sem deixar de ser algo prático. Sim, eu sei que não sou tão forte ou grande, mas consegui ficar mais rápida e encontrar maneiras de incorporar isso nas lutas. E ela é muito imprevisível também, você nunca sabe qual será o próximo passo dela. Pense em quando você observa um gato, certo? Você não pode dizer se está pedindo para acariciá-lo ou se vai arranhar seu rosto. Você simplesmente não sabe. Pegar todas essas ideias e combiná-las em movimentos físicos foi muito interessante, mas também difícil, estávamos trabalhando em diárias muito longas.

Além da questão física, é um roteiro bastante emocional, com uma jornada mais introspectiva… Chegar em casa e ainda ter que treinar por duas horas é a última coisa que eu queria fazer. Obviamente, você quer ter uma boa aparência, se sentir bem, mas eu queria ter certeza de que seria possível que ela fizesse qualquer uma dessas coisas físicas que eu precisava fazer. Eu fiquei muito, muito forte. Eu podia levantar e carregar coisas pesadas, fiz séries de flexão como nunca antes. Foi absolutamente louco sentir essa transformação física.

Além de Robert Pattinson, que é um ator maravilhoso, o elenco do filme é bastante talentoso. Você pode falar um pouco sobre trabalhar com Peter Sarsgaard, John Turturro e Colin Farrell?

Sim, o elenco é realmente incrível. Por exemplo, com Colin, eu não tenho muitas cenas com ele, mas a primeira vez que eu o vi no set com suas próteses, eu fiquei encantada. Eu não podia acreditar que era ele. Eu fui até seu rosto e apenas olhei em seus olhos porque eu estava tentando ver se eu podia ver Colin e não podia. Isso me assustou.

E o que dizer de John Turturro… Matt e eu ficávamos doidos com ele. Eu moro em Nova Iorque, e ele é o ator de Nova York. Ele é apenas o homem mais legal e engraçado, contador de histórias. Eu me diverti muito, e com Paul Dano também, que é um amigo meu de longa data. Também não temos muitas cenas juntos, mas foi bom tê-lo por perto.

Você tem uma sequência de cenas ótimas com Peter Sarsgaard também, e ele parece um homem tão adorável, mas a cena é o completo oposto…

Eu sei, eu sei. É meio louco como foi fácil para ele se entregar a isso. Ele era apenas um homem triste e assustado, sabe? Apesar de tudo, foi uma cena muito divertida de fazer. Para a minha personagem, era basicamente: “Saia do meu caminho. Todo mundo está no meu caminho”. Ela estava tão focada em tentar encontrar sua amiga… Mas ele foi fantástico.

O Batman é um filme de super-herói da DC, mas inesperado de algumas maneiras – o tom, a aparência, a sensação. O que você espera que o público experimente quando vir este filme na tela?

Espero que eles se surpreendam, e espero que pareça algo novo porque nós, enquanto sociedade e cultura, obviamente amamos filmes de super-heróis. É por isso que os fazemos. Dito isto, não quero que as pessoas saiam do cinema vendo o filme que pensaram que iriam ver. Eu quero que a audiência e dizer: “Eu não tinha ideia no que estava me metendo”. Eu quero estar na ponta do meu assento. Eu quero ser surpreendido. Eu também quero ficar satisfeito. Eu acho que “The Batman” realmente verifica todas essas caixas. Quando vi o filme pela primeira vez, estava sozinho e pude sentir os momentos em que gritava para a tela: “Uau!” É uma experiência realmente comunitária. Espero que as pessoas vão ao cinema e assistam porque é o tipo de coisa que você quer ir com seus amigos e familiares, e você quer interagir com esse filme. É realmente tão emocionante.