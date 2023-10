Anitta, Luísa Sonza e Manu Gavassi são indicadas ao MTV EMA 2023

Manhã especial para a música brasileira! Nesta quarta-feira (4), foi divulgada a lista de indicações ao MTV EMA 2023, que conta com presença ilustre de diversos artistas brasileiros indicados na edição. Entre eles, a cantora Anitta ganha destaque e favoritismo na categoria de Melhor Artista Latino. Essa já é a segunda indicação consecutiva da cantora nesta categoria, que venceu e levou o astronauta prateado para casa na última edição da premiação.

Ela divide a indicação com outros grandes nomes da música latina, como Bad Bunny, Rosalía, Shakira e Karol G. Vale lembrar também que a funkeira foi ovacionada após receber o prêmio de Melhor Clipe Latino no VMA deste ano pelo clipe de Rave Funk.

E não para por aí! Anitta também concorre na categoria de Maiores Fãs, que celebra e dedica o prêmio ao fanbase de outros vários artistas que também concorrem na categoria, como Taylor Swift, Billie Eilish BLACKPINK, Jungkook, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter e Selena Gomez.

Também aparecem na lista de indicados outros nomes queridinhos do pop brasileiro, como por exemplo a cantora e ex-BBB Manu Gavassi. Ela concorre pela segunda vez na categoria de Melhor Artista Brasileiro, ao lado de Matuê, Anavitória, Kevin o Chris e Luisa Sonza.

A premiação acontece no dia 5 de novembro em Paris, na França, com votação aberta para o público já iniciada. A transmissão do evento será concedida pela própria MTV em mais de 150 países, a partir das 16h, pelo horário de Brasília. Você poderá acompanhar a premiação de forma gratuita através da plataforma do Pluto TV ou sob demanda no Paramount +.

Confira a seguir a lista com os principais indicados ao MTV EMA 2023:

MÚSICA DO ANO

Doja Cat – Paint The Town Red

Jungkook feat. Latto – Seven

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Rema, Selena Gomez – Calm Down

CLIPE DO ANO

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Bongos

Doja Cat – Paint The Town Red

Little Simz – Gorilla

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

ARTISTA DO ANO

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

ARTISTA REVELAÇÃO

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

MELHOR ARTISTA POP

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

MELHOR ARTISTA DE ROCK

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Måneskin

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

MELHOR ARTISTA LATINO

Anitta

bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

MELHOR ARTISTA K-POP

FIFTY FIFTY

Jungkook

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey

Paramore

Thirty Seconds To Mars

YUNGBLUD

MELHOR ARTISTA ELETRÔNICO

Alesso

Calvin Harris

David Guetta

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

MELHOR ARTISTA DE HIP HOP

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj

Travis Scott

MELHOR ARTISTA DE R&B

Chlöe

Chris Brown

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

MELHOR LIVE

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

MAIORES FÃS

Anitta

Billie Eilish

BLACKPINK

Jungkook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift

MELHOR GRUPO

aespa

FLO

Jonas Brothers

Måneskin

NewJeans

OneRepublic

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

MELHOR ARTISTA BRASILEIRO

Anavitória

Kevin O Chris

Luísa Sonza

Manu Gavassi

Matuê