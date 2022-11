Liniker, a primeira artista trans a receber um Grammy Latino

“Hoje é um dia histórico. É a primeira vez que uma artista transgênero ganha um Grammy.” Assim começou Liniker seu discurso ao receber o Grammy Latino de melhor álbum de MPB por Índigo Borboleta Anil, na noite de quinta-feira. Emocionada, a cantora agradeceu a sua equipe por “sonhar junto” com ela. A cantora, compositora e atriz, que foi capa de CLAUDIA em junho, contou à revista o quanto se sentia “livre” e “de fato, feliz” com esse trabalho. “É o disco no qual mais pauto meu desejo em si. Até usando uma analogia política, é o disco no qual me sinto alforriada”, contou na ocasião. No ano que vem, Liniker pretende rodar o mundo com o álbum, cujos registros visuais estão no YouTube Black Voices.

Outra brasileira premiada nesta edição do Grammy Latino foi Ludmilla, que levou o gramofone na categoria samba e pagode com o Numanice #2. “Nunca imaginei ganhar um dos maiores prêmios da música no mundo”, disse ela, na cerimônia realizada na Arena Michelob Ultra, em Las Vegas, nos Estados Unidos. “Quero dedicar esse prêmio a Deus, minha família e todos os meus fãs. É nosso, Brasil! Estou chegando em lugares que eu nunca imaginei, sendo respeitada pelas minhas raízes e pela minha essência. Isso não tem preço nem prêmio nenhum que pague!”, concluiu a cantora.

Marisa Monte e Chitãozinho & Xoxoró foram outros artistas brasileiros premiados. Outros indicados foram Gabeu, Lauana Prado, Matheus & Kauan, Bruna Karla, Antonio Cirilo, Gilson, Jão, Marina Sena, Luísa Sonza, Baco Exu do Blues, Criolo, Lagum, Martinho da Vila, Péricles e Juçara Marçal.

Anitta, que concorreu a duas das categorias mais importantes, de artista revelação e gravação do ano, por “Envolver”, voltou para casa sem nenhuma estatueta, mas brilhou no palco principal da premiação. Descalça e de shortinho curto, a cantora dançou muito funk ao som de “Envolver” e “Machika” e ainda fez um medley com “Movimento da Sanfoninha” e “Vai Malandra”. Por fim, ela homenageou Gal Costa, que faleceu esta semana, ao lado de Thalía.

Luísa Sonza também se apresentou na cerimônia e foi responsável por entregar o prêmio de melhor álbum pop vocal tradicional para Christina Aguilera. O Grammy Latino contou ainda teve outros brasileiros indicados em diferentes categorias: Gabeu, Lauana Prado, Matheus & Kauan, Bruna Karla, Antonio Cirilo, Gilson, Jão, Marina Sena, Baco Exu do Blues, Criolo, Lagum, Martinho da Vila, Péricles e Juçara Marçal.