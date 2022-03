Anitta bate seu próprio recorde e alcança a 4ª posição no Spotify Global

Na terça-feira (22), Anitta conquistou o posto de primeira brasileira no Top 5 Global do Spotify com a música Envolver. Lançado em novembro de 2021, o hit já passou dos 2,8 milhões de streams na plataforma. A cantora publicou em suas redes sociais que estava “sem palavras” com o feito e agradeceu a todos os fãs, que agora se mobilizam para que a música chegue a postos ainda mais altos.

A comoção nacional nas redes já surtiu efeito e agora o hit cantado em espanhol ocupa a 4ª posição na lista. E, se depender dos fãs, a estrela chegará ao primeiro lugar do Top 5 Global.

Em quatro meses, o single se tornou trend viral no TikTok e a coreografia foi feita por diversas celebridades. “Sói sei que se eu quiser aposentar agora eu me aposento, já fiz o que podia e o que não podia. Se quiser aposentar, eu posso… Calma, eu disse que ‘se eu quiser’. Não disse que eu vou, mas que poderia!”, disse Anitta após receber a notícia.

Meu Deus / Dios Mio / Oh My God pic.twitter.com/vuocDejVX5 — Anitta (@Anitta) March 23, 2022