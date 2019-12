A Disney lançou especial das princesas na Língua Internacional de Sinais

A Disney anunciou a realização de uma série de curtas-metragens baseados na franquia “As Princesas”. Os especiais, que irão ao ar no Disney Channel até o dia 13 de dezembro, serão na Língua Internacional de Sinais. Desta forma, os deficientes auditivos também podem curtir as histórias dos longas.

Produzidos por uma empresa especializada em acessibilidade, os filmes terão duração média de cinco minutos, resumindo os enredos dos longas, que serão exibidos na sequência. A programação contará tanto com clássicos como Branca de Neve quanto com os recentes lançamentos como Moana.

Exibidos desde o dia 2, eles vão ao ar diariamente sempre às 9h30 – exceto no domingo, que será 7h30. Os vídeos também serão postados no canal oficial da Disney Junior no Youtube.

Confira o calendário do especial

02/12 – Valente

03/12 – Aladdin

04/12 – A Bela Adormecida

05/12 – Enrolados

06/12 – A Bela e a Fera

07/12 – Cinderela

08/12 – Frozen: Uma Aventura Congelante

09/12 – A Pequena Sereia

10/12 – A Princesa e o Sapo

11/12 – Pocahontas

12/12 – Branca de Neve e os Sete Anões

13/12 – Moana: Um Mar de Aventuras

Leia também: E.T. e Henry Thomas se reencontram após 37 anos do filme

+ Apresentador se emociona com pedido ‘simples’ de menino ao Papai Noel

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente