Ator leva crianças que perderam os pais na guerra para Disney

O ator e diretor de cinema Gary Alan Sinise é muito dedicado a trabalhos sociais. Em 2017, ele criou a Fundação Gary Sinise, que oferece ajuda a veteranos de guerra, socorristas, famílias e comunidades. Dentro da ONG, ele iniciou o projeto Snowball Express, em que leva filhos de soldados norte-americanos mortos em batalhas para os parques da Disney.

Para Gary, o Snowball Express é uma maneira de agradecer e honrar aqueles que tanto lutaram por seu país. Em entrevistas recentes, ele contou que honrar a memória dos veteranos militares é uma prioridade em sua vida. “Embora nunca possamos fazer o suficiente para mostrar gratidão aos defensores de nossa nação, sempre podemos fazer um pouco mais”, disse.

Em pouco mais de dois anos desde sua criação, a fundação já levou mais de 1700 crianças para conhecer os parques de Orlando. As viagens duram cinco dias e crianças de todos os estados e ilhas dos EUA são levadas no passeio. Durante toda a excursão, os militares são lembrados. As crianças e as mães recebem broches com os dizeres “lembrados” e participam de um evento que ergue bandeiras para representar cada um dos soldados mortos. Na última edição, foram mais de 600.

Gary Alan Sinise interpretou mais de 40 personagens na TV e no cinema e ficou famoso por suas participações em sucessos de bilheteria como Forrest Gump (1994), Apollo 13 (1995), À Espera de um Milagre (1999) e na série CSI.

Leia mais: Helena Bonham-Carter: médium ajudou contatar espírito da princesa Margaret

+ Itália é o primeiro país a colocar mudanças climáticas na grade curricular

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?