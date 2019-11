Confira os 100 melhores filmes dirigidos por mulheres

No ano passado, uma seleção dos melhores filmes em língua inglesa feita pela BBC Culture causou certo incômodo no público. Isso porque havia apenas quatro filmes entre 100 que eram dirigidos por mulheres. O mesmo já havia acontecido com outros rankings feitos pelo site. Por isso, neste ano, a BBC decidiu criar uma lista dos 100 melhores filmes dirigidos por mulheres. Os títulos variam entre os mais diversos gêneros e anos de estreia.

Foram escolhidos 388 especialistas de 84 países, que listaram seus dez filmes favoritos dirigidos por mulheres. A lista foi composta pelos 100 que melhor pontuaram. Para manter o equilíbrio de gênero, a BBC convidou 185 juradas do sexo feminino, 181 do sexo masculino, uma pessoa não-binária e uma que preferiu não identificar o gênero.

A maior parte dos filmes foi produzida nos EUA, Reino Unido, Itália, Alemanha, Bélgica e Canadá a partir dos anos 90, mas também há produções da Argentina, Irã, Ucrânia, Arábia Saudita, Índia, Tunísia e a República Tcheca. Não há nenhum filme brasileiro na lista.

O filme número 1 é O Piano (1993), da neozelandesa Jane Campion, que conta a história de uma pianista muda desde a infância que redescobre a paixão. O nome que mais se repetiu na lista foi da belga Agnès Varda, com seis filmes, como Cléo das 5 às 7, que está na segunda posição, e fala sobre uma cantora francesa que espera o resultado de um exame que pode apontar se ela tem ou não um câncer de estômago. Ela passa uma hora e meia fazendo coisas banais, à procura de distração, até que conhece um soldado que está prestes a ir para a guerra na Argélia.

Confira a lista completa:

100 – “Minhas Mães e Meu Pai” (Lisa Cholodenko, 2010)

99 – “The Souvenir” (Joanna Hogg, 2019)

98 – “Um Lugar Qualquer” (Sofia Coppola, 2010)

97 – “Örökbefogadás” (Márta Mészáros, 1975)

96 – “Os Encontros de Anna” (Chantal Akerman, 1977)

95 – “Ritual in Transfigured Time” (Maya Deren, 1946)

94 – “Notícias de Casa” (Chantal Akerman, 1977)

93 – “Marcas da Vida” (Andrea Arnold, 2006)

92 – “Raw” (Julia Ducournau, 2016)

91 – “Minha Terra África” (Claire Denis, 2009)

90 – “Fast Times at Ridgemont High” (Amy Heckerling, 1982)

89 – “As Praias de Agnès” (Agnès Varda, 2008)

88 – “Os Silêncios do Palácio” (Moufida Tlatli, 1994)

87 – “35 Doses de Rum” (Claire Denis, 2008)

86 – “O Sonho de Wadjda” (Haifaa Al-Mansour, 2012)

85 – “Uma Canta, a Outra Não” (Agnès Varda, 1977)

84 – “Retrato de Jason” (Shirley Clarke, 1967)

83 – “Sintonia de Amor” (Nora Ephron, 1993)

82 – “At Land” (Maya Deren, 1944)

81 – “Garota Sombria Caminha pela Noite” (Ana Lily Amirpour, 2014)

80 – “Quero Ser Grande” (Penny Marshall, 1988)

79 – “Sapatos” (Lois Weber, 1916)

78 – “A Maçã” (Samira Makhmalbaf, 1988)

77 – “Tomboy” (Céline Sciamma, 2011)

76 – “Garotas” (Céline Sciamma, 2014)

75 – “O Atalho” (Kelly Reichardt, 2010)

74 – “Chocolate” (Claire Denis, 1988)

73 – “Corpo e Alma” (Ildikó Enyedi, 2017)

72 – “Europa Europa” (Agnieszka Holland, 1980)

71 – “A Concha e o Clérigo” (Germaine Dulac, 1928)

70 – “Encantadora de Baleias” (Niki Caro, 2002)

69 – “The Connection” (Shirley Clarke, 1961)

68 – “Eve’s Bayou” (Kasi Lemmons, 1997)

67 – “Os Anos de Chumbo” (Margarethe von Trotta, 1981)

66 – “O Lixo e o Sonho” (Lynne Ramsay, 1999)

65 – “Sem Rastros” (Debra Granik, 2018)

64 – “Domando o Destino” (Chloe Zhao, 2017)

63 – “Maria Antonieta” (Sofia Coppola, 2006)

62 – “Estranhos Prazeres” (Kathryn Bigelow, 1995)

61 – “India Song” (Marguerite Duras, 1975)

60 – “Uma Equipe Muito Especial” (Penny Marshall, 1992)

59 – “O Longo Adeus” (Kira Muratova, 1971)

58 – Procura-se Susan Desesperadamente (Susam Seidelman, 1985)

57 – “O Babadook” (Jennifer Kent, 2014)

56 – “A 13ª Emenda” (Ava DuVernay, 2016)

55 – “Monster” – Desejo Assassino (Patty Jenkins, 2003)

54 – “Brilho de Uma Paixão” (Jane Campion, 2009)

53 – “La mujer sin cabeza” (Lucrecia Martel, 2008)

52 – “Lazzaro Felice” (Alice Rohrwacher, 2018)

51 – “Harlan County: Tragédia Americana” (Barbara Kopple, 1976)

50 – “O Mundo é o Culpado” (Ida Lupino, 1950)

49 – “Salaam Bombay!” (Mira Nair, 1988)

48 – “Síndrome Astênica” (Kira Muratova, 1989)

47 – “Um Anjo em Minha Mesa” (Jane Campion, 1990)

46 – “Quando Chega a Escuridão” (Kathryn Bigelow, 1987)

45 – “Triunfo da Vontade” (Leni Riefenstahl, 1935)

44 – “Docinho da América” (Andrea Arnold, 2016)

43 – “As Virgens Suicidas” (Sofia Coppola, 1999)

42 – “As Aventuras do Príncipe Achmed” (Lotte Reiniger, 1926)

41 – “Cafarnaum” (Nadine Labaki, 2018)

40 – “Meninos Não Choram” (Kimberly Peirce, 1999)

39 – “Retrato de Uma Jovem em Chamas” (Céline Sciamma, 2019)

38 – “Paris is Burning” (Jennie Livingston, 1990)

37 – “Olympia” (Leni Riefenstahl, 1938)

36 – “Wendy e Lucy” (Kelly Reichardt, 2008)

35 – “Matrix” (Lana e Lilly Wachowski, 1999)

34 – “O Romance de Morvern Callar” (Lynne Ramsay, 2002)

33 – “Você Nunca Esteve Realmente Aqui” (Lynne Ramsay, 2017)

32 – “O Porteiro da Noite” (Liliana Cavani, 1974)

31 – “Os Catadores e Eu” (Agnès Varda, 2000)

30 – “Zama” (Lucrecia Martel, 2017)

29 – “Um Casamento à Indiana” (Mira Nair, 2001)

28 – “As Duas Faces da Felicidade” (Agnès Varda, 1965)

27 – “Selma: Uma Luta pela Igualdade” (Ava DuVernay, 2014)

26 – “Histórias que Contamos” (Sarah Polley, 2012)

25 – “The House is Black” (Forough Farrokhzad, 1963)

24 – “Lady Bird” (Greta Gerwig, 2017)

23 – “O Mundo Odeia-me” (Ida Lupino, 1953)

22 – “Precisamos Falar Sobre Kevin” (Lynne Ramsay, 2011)

21 – “Inverno da Alma” (Debra Granik, 2010)

20 – “Clueless” (Amy Heckerling, 1995)

19 – “Orlando” (Sally Potter, 1992)

18 – “Psicopata Americano” (Mary Harron, 2000)

17 – “Pasqualino Sete Belezas” (Lina Wertmüller, 1975)

16 – “Wanda” (Barbara Loden, 1970)

15 – “La Cienaga” (Lucrecia Martel, 2001)

14 – “O Pântano” (Lucrecia Martel, 2001)

13 – “Caçadores de Emoção” (Kathryn Bigelow, 1991)

12 – “Os Renegados” (Agnès Varda, 1985)

11 – “A Hora Mais Escura” (Kathryn Bigelow, 2012)

10 – “Filhas do Pó” (Julie Dash, 1991)

9 – “Aquário” (Andrea Arnold, 2009)

8 – “Toni Erdmann” (Maren Ade, 2016)

7 – “Guerra ao Terror” (Kathryn Bigelow, 2008)

6 – “As Pequenas Margaridas” (Věra Chytilová, 1966)

5 – “Encontros e Desencontro” (Sofia Coppola, 2003)

4 – “Bom Trabalho” (Claire Denis, 1999)

3 – “Jeanne Dielman” (Chantal Akerman, 1975)

2 – “Cléo das 5 às 7” (Agnès Varda, 1962)

1 – “O Piano” (Jane Campion, 1993)

