8 livros imperdíveis para quem quer conhecer a obra de Stephen King

Dono de clássicos como O Iluminado, Stephen King é o queridinho dos estúdios de cinema. Inúmeras de suas obras já se tornaram filmes ou séries de TV bem feitas e bem-sucedidas — It: A Coisa e Cemitério Maldito são algumas delas. A última adaptação da obra do escritor, conhecido principalmente por seus livros de suspense e terror, é a série The Outsider, feita pela HBO. Baseada no livro lançado em 2018, a trama contará a história do detetive Ralph Anderson, que investiga o assassinato de um garoto de 11 anos, morto brutalmente em um bosque. Como é clássico de King, podemos esperar muito mistério com toques sobrenaturais.

O primeiro episódio da série foi ao ar no último domingo (12) e terá mais cinco episódios. Quer conhecer mais da obra de King ou até ler a versão original de alguns de seus filmes preferidos? Selecionamos abaixo 8 livros imperdíveis do autor para quem quer mergulhar na sua obra. Confira:

O primeiro livro de King foi rejeitado por diversas editoras até ser finalmente publicado. Hoje, já existem 3 adaptações do enredo para o cinema. A obra conta a história de Carrie, uma adolescente que manifesta poderes sobrenaturais e, por isso, vira alvo de perseguição de colegas e professores. Cansada de ser humilhada, ela planeja uma vingança. Compre aqui.

O Iluminado é uma das obras mais conhecidas de Stephen King, principalmente devido ao filme de mesmo nome dirigido Stanley Kubrick, que já se tornou um clássico do cinema. Jack Torrance se muda com a esposa e o filho para o Colorado, após ser contratado como zelador de um hotel da região. Conforme o inverno se aprofunda, o local começa a parecer cada vez mais remoto e sinistro, até que as forças malignas que habitam o local passam a influenciar Jack e colocar a vida da família em risco. Compre aqui.

Em Quatro Estações, King deixa o terror um pouco de lado e escreve quatro contos mais voltados para o gênero dramático. As histórias levam à reflexão e despertam sentimentos de nostalgia, empatia e desespero. Compre aqui.

Em O Cemitério, King conta a história de Louis Creed, um médico que acabou de se mudar para uma pequena cidade do Maine. Em um de seus primeiros passeios no local, descobre um cemitério abandonado no bosque próximo à sua casa onde crianças de várias gerações enterravam seus animais de estimação. A partir daí, coisas estranhas começam a acontecer na família de Louis. O filme Cemitério Maldito foi inspirado nessa obra. Compre aqui.

Os Olhos do Dragão é um livro de características bem diferentes das demais obras de Stephen King. O autor se aventura no gênero de fantasia e conta a história de um reino chamado Delain onde viviam o rei, Rolando, a rainha Sacha e seus filhos, Pedro e Tomas. Quando Sacha morre misteriosamente, Flagg, o mago da corte, começa a agir para dominar o reino. Compre aqui.

It ganhou popularidade novamente ao ser adaptado mais uma vez para os cinemas em 2017, tornando-se um sucesso de bilheteria. Depois de alguns desaparecimentos na cidade onde vivem, um grupo de crianças tem de enfrentar a Coisa, um ser sobrenatural e maligno que vive nos esgotos e se apresenta na forma de um palhaço chamado Pennywise. Trinta anos depois, o palhaço volta a assombrar a cidade e os amigos precisam se reunir novamente para acabar de vez com o mal. Compre aqui.

Mais uma obra de King que se tornou um grande sucesso do cinema. A história é contada por Paul Edgecombe que relembra sua experiência como guarda do corredor da morte de uma penitenciária nos EUA. O foco é na relação de Paul com um preso acusado de assassinar brutalmente duas meninas e que esconde segredos sombrios. Compre aqui.

O último lançamento de King foi escrito em conjunto com seu filho, Owen King. No mundo todo, um estranho fenômeno começa a acontecer quando as mulheres adormecem: elas são envoltas em casulos. Se são acordadas, tornam-se extremamente agressivas, podendo até assassinar quem está em volta. Em pouco tempo, quase todas as mulheres do mundo dormem e, então, os homens se dividem entre os que querem descobrir como reverter a situação e os que querem apenas incendiar todos os casulos. Compre aqui.

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão pelos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível referem-se ao momento da publicação deste post. CLAUDIA não se responsabiliza pela mudança de preços.

Leia mais: Finalmente o Instagram vai liberar o envio de DMs pela web

+ Em carta pessoal para JFK, Jackie Kennedy disse ser uma mulher ‘atípica’