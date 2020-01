6 produções com conteúdo interativo que estão disponíveis na Netflix

Recentemente, a Netflix tem feito várias produções em massa, desde filmes e série até documentários e desenhos infantis. Uma novidade que agitou muito o público foi a interação promovida por algumas dessas atrações na plataforma de streaming.

Essa nova forma de contar histórias caiu no gosto dos fãs, porque o espectador tem em suas mãos o destino da narrativa. Através de opções apresentadas na tela, o usuário escolhe o que vai acontecer na trama.

A mais famosa produção com conteúdo interativo da Netflix foi o filme de ‘Black Mirror‘, intitulado ‘Bandersnatch‘. As pessoas ficaram doidas com a trama e testaram todos os finais possíveis. Mas você sabia que existem outros títulos que compartilham da mesma mecânica?

O MdeMulher resolveu trazer todas as seis produções do gênero – disponíveis na Netflix – para você escolher e se jogar nesse mundo interativo! Mas antes de abordamos elas… será que o seu dispositivo aceita essa recurso?

Como assistir a produções interativas na Netflix

Desde já, saiba que aparelhos eletrônicos muito antigos não aceitam essa tecnologia, justamente pelo fato de ela ser bem recente. Existem alguns dispositivos pelos quais você pode acessar esses conteúdos, mas também é preciso ficar atenta com as atualizações que podem surgir.

Dá para logar a sua conta da Netflix em diversos aparelhos, como nos smartphones, videogames, Smart TVs e computadores, e neles acessar o conteúdo interativo. Se você utiliza a Netflix através de Android ou iOS, lembre-se de sempre atualizar o app.

Já a Apple TV, Chromecast e aplicativos instalados na rede Windows não têm suporte para esses conteúdos. Sendo assim, você terá acesso apenas à versão linear daquela história (sem escolhas suas), ou uma mensagem surgirá dizendo para fazer o acesso em um aparelho compatível.

Há ainda um adendo aos usuários de Android. No aplicativo do streaming baixado nesse sistema operacional, só é possível assistir a três produções: ‘Bandersnatch’, ‘Você Radical’ e Stretch Armstrong: A Fuga’. Se mesmo algum destes não funcionar em seu aparelho, é necessário fazer a atualização do app.

Vamos conhecer todas as produções?

Black Mirror: Bandersnatch

Com certeza esta foi a produção que abriu de vez os olhos do público para os conteúdos interativos que já existem – e para os que a Netflix ainda está para produzir. ‘Bandersnatch’ é um filme do universo de ‘Black Mirror’, lançado no fim de 2018.

A história é traçada a partir de Stefan (Fionn Whitehead), um jovem programador que começa a trabalhar em uma companhia de videogames enquanto monta um jogo sobre um livro de 1984. Mas a jornada em busca do produto final acaba lhe trazendo delírios e alucinações terríveis.

Gato de Botas – Preso num Conto Épico

Nesta série animada, o nosso querido felino acaba sendo sugado por um livro mágico e o único jeito de sair é passar por todas as histórias dentro dele. E adivinha quem vai ajudá-lo a sair dessa cilada? Você.

Você Radical

Bear Grylls já é conhecido por suas aventuras em ‘À Prova de Tudo‘ e ‘No Pior dos Casos‘, programas do canal de TV fechada Discovery. Agora, na Netflix, ele retorna para enfrentar desafios ainda mais eletrizantes e que dependem unicamente das escolhas do público.

Buddy Thunderstruck

Dos mesmos criadores de ‘Ursinhos Carinhosos‘, ‘Buddy Thunderstruck‘ segue as aventuras em alta velocidade do cachorro mais descolado de Greasepit, local onde os habitantes são obcecados por automobilismo.

Minecraft: Story Mode

Nessa história de ‘Minecraft‘, um dos jogos mais populares da atualidade, você estará sob o comando de um bravo guerreiro que, junto à sua trupe, precisa derrotar forças malignas que ameaçam o terreno em que vivem.

Stretch Armstrong: A Fuga

Desdobramento interativo da animação ‘Stretch Armstrong e Os Guerreiros Flex‘, o episódio especial de 30 minutos mostra os heróis tentando salvar as “novas” ameaças de Charter City. E eles contam com o seu apoio para tomar as decisões mais sábias.