6 motivos para você ir ao cinema assistir a ‘Pokémon: Detetive Pikachu’

‘Pokémon: Detetive Pikachu‘ teve seu título anunciado em dezembro e, em tão pouco tempo, já caiu no gosto do público. Os fãs da série animada e dos jogos ficaram felizes com a notícia do live-action e até mesmo quem é leigo no assunto ficou curioso para conferir as criaturas fofíssimas nas telonas do cinema.

O MdeMulher assistiu ao longa que estreia nesta quinta-feira (9) e traz aqui alguns motivos para você não deixar de conferir essa aventura.

Veja também





O filme retrata a saga de Tim Goodman (Justice Smith) em busca de seu pai desaparecido, Harry Goodman. Para embarcar nessa jornada, ele contará com a ajuda de um Pikachu que fala – mas só Tim consegue ouvi-lo. A trama se passa Ryme City, cidade onde os Pokémon e os humanos vivem em harmonia. As batalhas foram banidas, pois elas eram vistas pelas autoridades como uma forma de crueldade para com as criaturas.

‘Detetive Pikachu’ detém algumas características interessantes que, com certeza, irão chamar sua atenção. Eis aqui as principais:

1- Não precisa ser fã para entender o filme…

E isso é ótimo! Mesmo que o filme trate de um universo muito popular, ainda existem pessoas que não estão familiarizadas com os Pokémon. Na história, os personagens e o universo são bem introduzidos, então mesmo que você só conheça o Pikachu, o roteiro te dará luz para saber mais sobre as outras criaturas.

Além disso, o filme não gira em torno apenas dos Pokémon. Existe uma trama construída em cima do personagem principal, o que é bem interessante.

–

2- …Mas se você é fã, este é um baita de um fan service!

‘Detetive Pikachu’ é baseado em um jogo de mesmo nome, lançado para Nintendo 3DS. No game e no filme a premissa é a mesma: Tim e seu Pikachu falante (e detetive) vão atrás da resolução de mistérios em sua cidade.

Embora o jogo seja recente (foi lançado em março de 2018), sua popularidade não é tão grande quanto a de outros clássicos mais antigos – mas ele é tão bom quanto.

O longa une a narrativa do game com a nostalgia de rever, agora em altíssima qualidade e com uma perfeição sem tamanho, as criaturas que marcaram uma geração inteira de aspirantes a treinador Pokémon. Este é o filme que dará tudo o que os fãs gostam!

Ryan Reynolds dá voz a um dos personagens mais famosos da cultura pop, o Pikachu. Ryan Reynolds dá voz a um dos personagens mais famosos da cultura pop, o Pikachu.

Veja também





3- As personagens são interessantes

O personagem de Justice Smith é quem conduz toda a trama, afinal sem seu gancho não seria possível construir o que foi feito até então. Tim é um garoto reservado que guarda muitas memórias do passado e essa conexão entre a realidade e o misticismo dos Pokémon traz um tom magnífico para o filme.

Pikachu, por si só, já é icônico, mas aqui ele chama bastante atenção em vários momentos dramáticos, além dos humorísticos. A voz de Ryan Reynolds pode parecer um pouco incoerente com a proposta do roteiro, mas no fim das costas tudo faz sentido.

Outra figura bastante presente é a de Lucy Stevens, que tem como intérprete a atriz Kathryn Newton. A garota, aspirante à jornalista, é muito determinada e fará o que puder para conseguir registrar o furo dos acontecimentos. Lucy também se mostra uma jovem forte, independente e bem criativa em seus planos.

Kathryn Newton vive Lucy Stevens em ‘Pokémon: Detetive Pikachu’. Kathryn Newton vive Lucy Stevens em ‘Pokémon: Detetive Pikachu’.

4- Tudo é simplesmente muito lindo de assistir

Sim, os Pokémon estão lindos demais, mas eles não são a única coisa visualmente incrível do filme. A atmosfera de Ryme City é simplesmente perfeita e te dá uma experiência completa de um lugar onde a tecnologia, os humanos e os pequenos bichos convivem sem divergências.

As cores são vibrantes, a caracterização é bem feita e os cenários são de cair o queixo. Desde uma simples cena de conversa em um bar até uma batalha feroz entre gigantes, tudo isso engrandece o longa. E a experiência de sentir isso nas telonas é muito boa.

–

5- A narrativa entretém e não falha em seu propósito

Por ser um filme de temática leve sem dar muitas voltas, o objetivo principal dele deveria ser o entretenimento, como dissemos anteriormente. E o longa cumpre isso. É uma produção de boa qualidade feita para todas as idades. Ótima para reunir a família em um dia de cinema.

O filme possui um início, meio e fim muito bem definidos. Todos eles compostos por três plot twists surpreendentes – com aquela famosa moral de história que estamos acostumados a ver.

Justice Smith é o protagonista do filme, Tim Goodman. Justice Smith é o protagonista do filme, Tim Goodman.

6- O legado de ‘Pokémon’ continua

Um live-action de um jogo de ‘Pokémon’ significa muita coisa. É a primeira vez que algum conteúdo relacionado à saga é adaptado para o realismo do cinema. Junto a isso, estamos num momento em que várias produções desse tipo vem sendo realizadas – a exemplo de ‘O Rei Leão‘ e ‘Aladdin‘.

Não conseguimos prever se o filme se sairá bem nas bilheterias, mas o que sabemos é que, caso isso aconteça, talvez outros jogos possam ser adaptados no futuro. Ou até mesmo a série que passava na TV.

–

Já imaginou ver Ash Ketchum, Misty e Brock representados no cinema? Será que rola um dia?