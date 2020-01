30 presentes geek que são perfeitos para o Dia dos Namorados

Faltam alguns dias para a chegada do Dia dos Namorados e você ainda não decidiu o que dar de presente? Acalme-se! Nós, do MdeMulher, temos sugestões incríveis para você presentear o seu mozão ou mozona, principalmente se ele ou ela gostarem do universo geek.

Apuramos e selecionamos 30 sugestões de produtos bem legais dentro do nicho nerd. Tem box de livros, luminárias muito perfeitas, quadros decorativos, vestuário e mais! Aqui, você vai encontrar itens relacionados a Friends, Vingadores, Super Mario, Stranger Things, até Pokémon, Star Wars e Pac-Man.

Preços? Não se preocupe. Com certeza você irá achar algo que caiba no seu bolso (ou que valha muito o seu dinheiro). As sugestões da nossa lista variam entre R$ 23,90 a R$ 399,90.

Sem mais delongas, confira a nossa lista de presentes geek para o Dia dos Namorados:

1- Aparador de Livros Controle Videogame – Artgeek – R$ 39,90

2- Camiseta Friends Avengers – Elo7 – R$ 35,90

1- Box O Essencial Sherlock Holmes – Aeroplano Editora (via Saraiva) – R$ 23,90

2- Almofada Porta-pipoca geek – Artgeek – R$ 69,90

1- Capa de Almofada Mestre Yoda – Geek10 – R$ 39,90

2- Chinelo Star Wars Stormtrooper – Nerdstore – R$ 79,90

1- Monopoly Game of Thrones – Hasbro (Via Toyshow) – R$ 399,90

2- Chinelo O Rei Leão Timão e Pumba – Havaianas – R$ 45,99

1- Boneco Colecionável Sonic The Hedgehog – Funko Pop! (via Minimundi) – R$ 94,90

2- Garrafa Térmica Capitã Marvel – Zona Criativa – R$ 89,90

3- Boneco Colecionável VenomPool – Funko Pop! (via Americanas) – R$ 89,90

1- Pôster Pikachu Pixelado – Geek10 – R$ 49,90

2- Luminária Batman Bat Sinal – Toyshow – R$ 99,90

3- Quadro Decorativo Anime Totoro – Comic Store – R$ 36,00

1- Capacho em Vinil Pac-Man – Comic Store – R$ 39,90

2- Caneca Gamer I Love You – Geek10 – R$ 44,90

1- Cubo Mágico Profissional – Americanas – R$ 109,90

2- Carteira de Viagem Expresso Hogwarts – Imaginarium – R$ 49,90

1- Roupão em Fleece Star Wars – Renner – R$ 139,90

2- Toalha de Banho Star Wars – Pernambucanas – R$ 39,99

3- Uísque White Walker – Johnnie Walker – R$ 119,90

1- Porta-chaves Mixtape Guardiões das Galáxias – Nerdstore – R$ 39,90

2- Relógio de Parede Dr. Mouse – Comic Store – R$ 39,90

3- Toalha Friends – Pernambucanas – R$ 39,90

1- Chinelo Stranger Things – Havaianas – R$ 45,99

2- Luminária Senhor dos Anéis – Submarino – R$ 106,90

3- Luminária Bloco de Interrogação Super Mario – Artgeek – R$ 113,90

1- Garrafa Stormtrooper – HMMM Mania Geek – R$ 59,90

2- Placa Decorativa Senhor dos Anéis – Submarino – R$ 20,86

3- Tapete Geek Star Trek – Submarino – R$ 59,99

Obs.: Os preços foram consultados no dia 04/06/2019.