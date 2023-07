2 ª temporada de “O Verão Que Mudou A Minha Vida” é lançada

Os fãs de O Verão Que Mudou A Minha Vida podem celebrar e sentar na frente da televisão, porque a segunda temporada chega nesta sexta-feira (14), na Amazon Prime Video! Os três primeiros episódios inéditos já estão disponíveis para maratonar e o restante dos capítulos serão lançados semanalmente até o dia 18 de agosto. A série, baseada na trilogia de livro de Jenny Han, irá acompanhar o segundo livro da história de Belly, intitulado Sem Você Não É Verão, em oito episódios.

O Verão Que Mudou A Minha Vida : o que esperar

A segunda temporada voltará a retratar o querido triângulo amoroso entre Belly, Conrad e Jeremiah, além dos desafios enfrentados por Belly durante o novo verão, incluindo um “visitante inesperado que ameaça o futuro da casa de Susannah”, conforme a sinopse dada pelo streaming.

Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Rain Spencer, Jackie Chung, Rachel Blanchard e David Icono voltam ao elenco na segunda temporada, enquanto Elsie Fisher e Kyra Sedgwick entram com novas personagens.

E é claro que, depois de um ano sem novidades da série, precisamos de alguns lembretes do que aconteceu na primeira temporada, né? No último episódio, nossa querida Belly termina com Cam e fica entre os dois irmãos Fisher, que estão competindo entre si para ver quem será o escolhido. Assim, o capítulo termina com uma cena fofa dela junto com Conrad na praia de Cousins Beach ao som de “This Love”, da Taylor Swift – que já prometeu que suas músicas estarão presentes novamente.

Mas a decisão da Belly não será tão simples assim! No último trailer liberado pela Amazon Prime Video, já percebemos que as personagens principais irão passar por um período turbulento com a morte de Susannah – mãe dos irmãos Fisher e melhor amiga da mãe da Belly – devido ao câncer que voltou na temporada anterior, e com isso o trio principal para de se encontrar. Além disso, o trailer também mostra que Conrad fugiu de casa, então Belly e Jeremiah se unem para encontrar o irmão – o que somente pode significar novos dramas.

E o maior drama da temporada vai girar em torno da possível venda da casa de verão de Cousins Beach, depois da morte de Susannah, possivelmente perdendo a última conexão que tinham com ela.

Os primeiros três episódios da segunda temporada de O Verão Que Mudou A Minha Vida já estão disponíveis na Prime Video.