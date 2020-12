7 sobremesas imperdíveis para a Ceia de Natal

Um clássico do Natal com um toque de chef. As peras ainda combinam com outros doces.

Quem não come ingredientes de origem animal ou tem uma dieta muito restritiva não merece ficar sem doce na festa.

O ponto do brownie é a chave do sucesso. A calda de romã dá o toque da estação.

Com um ingrediente brasileiríssimo, esse doce é leve e tem textura surpreendente.

Não pode faltar pavê no Natal – e nem a piadinha tradicional ligada ao doce. Essa versão de chocolate com coco é bem saborosa.

Cítrico, esse doce pode ser servido em pequenas porções ou em uma travessa grande.

Esse delicioso misto de torta, bolo e pavê é uma festa de sabores.

