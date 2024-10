Salada de ovos com bacon para comer com pão: aprenda a receita

Quando se fala em salada, a primeira imagem que costuma vir à cabeça é alface, tomate e cebola, não é mesmo? Mas não precisa ser assim! O chef David Coelho criou para o Café 18 do Forte, no Rio de Janeiro, a Volver, uma receita de salada com ovos, bacon e queijo, para ser saboreada com pão.

Ficou curiosa? As medidas servem para 5 porções, uma quantidade ótima para surpreender a família. Anote os ingredientes e prepare!

Receita de salada de ovos com bacon para comer com pão

Ingredientes

20 ovos caipira

1 molho de salsa

400g de aioli

400g de bacon

100g de queijo canastr

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

5 fatias de pão sourdough (de fermentação natural)

60ml de azeite

200ml de vinagre

Aioli

400ml de óleo de soja

2 gemas

3 colheres (sopa) de mostarda dijon

3 dentes de alho

Suco de 1 limão

60ml de leite

Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque água, 3 colheres (sopa) de sal e o vinagre para ferver. Após a fervura, coloque os ovos para cozinhar por 7 minutos e meio. Tire-os e coloque num bowl com gelo. Antes que esfrie por completo, descasque e reserve na geladeira.

Corte o bacon em tiras e coloque para assar no forno. Bata em um multiprocessador, sem deixar virar pó, por 40 segundos e reserve em um papel absorvente.

Para o aioli, coloque a gema, a mostarda e o alho em um liquidificador e bata por 1 minuto. Aos poucos acrescente o óleo e, em seguida, o suco de limão. Continue colocando o óleo aos poucos e acrescente o sal e a pimenta. Depois de finalizar a quantidade de óleo, adicione o leite e bata por mais 20 segundos.

Montagem

Pique os ovos cozidos em 6 pedaços cada e reserve em um bowl. Pique a salsa em pedaços bem pequenos, adicione aos ovos e tempere com sal e pimenta. Misture delicadamente e aos poucos o aioli até que a mistura fique homogênea.

Divida em 5 pratos. Rale o queijo canastra e finalize com o crumble de bacon. Sirva com o pão junto. Bom apetite!