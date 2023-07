Roteiro: Restaurantes em SP para provar sabores amazônicos

Impulsionada pela crescente curiosidade em torno das pautas regionais, a culinária do Amazonas segue evidente em São Paulo. Veja um roteiro de restaurantes na capital para mergulhar nessa diversidade de sabores.

Trópico

Recém-inaugurada pelos mesmos proprietários do badalado Tokyo, a casa no centro da cidade aposta na valorização da cultura dos países do Trópico de Capricórnio. O menu é variado, mas os sabores amazônicos são evidenciados pela manauense Maria Carla Dias.

“Me encanto por diversas matrizes culturais, mas cumaru e puxuri sempre brilham nos meus pratos”, conta a chef, que incluiu ainda no cardápio preparos como molho lambão com tucupi e verrine de chocolate com cupuaçu. Saiba mais sobre as raízes e o trabalho da chef do Trópico nesta reportagem.

Endereço: Rua Major Sertório, 114, Vila Buarque – SP

@tropico.sp

Banzeiro

Felipe Schaedler, forte nome da gastronomia de Manaus, expandiu sua influência até a capital paulista, inaugurando uma filial de seu renomado restaurante. Desde a abertura, em 2019, ele se destaca como uma das principais referências nacionais da culinária amazônica.

O chef desenvolve, junto a produtores, uma intensa pesquisa de ingredientes nativos, como as formigas saúvas (que chegam de São Gabriel da Cachoeira), cogumelos cultivados por tribos Yanomami, tubérculos rústicos, flores comestíveis e frutas locais.

Endereço: Rua Tabapuã, 830, Itaim Bibi – SP

@banzeirosp

Ama.zo

Para criar o conceito do restaurante, o chef limenho Enrique Paredes buscou inspiração no encanto da selva amazônica, que cobre 60% do território peruano.

O menu combina ingredientes brasileiros, técnicas tradicionais e uma abordagem contemporânea, resultando em pratos potentes, conquistados a partir dos sabores da cocona (espécie de tomate amazônico), do tucupi e da rapadura.

Endereço: Rua Guaianases, 1149, Campos Elíseos – SP

@amazoperuano