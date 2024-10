O que fazer de janta hoje? 5 ideias de receitas práticas

A correria da rotina faz com que, muitas vezes, a última refeição não seja tão elaborada ou atraente quanto às outras. A seguir, reunimos 5 receitas práticas para surpreender a família ou os amigos com pratos deliciosos e que não exigem horas na cozinha. Ideal para quem não quer abrir mão da qualidade dos alimentos, prepare-se para transformar suas noites em momentos especiais!

Macarrão com shitake

Ingredientes

½ pacote (200 g) de macarrão pappardelle texturizado grano duro

3 colheres (sopa) de azeite extravirgem

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola cortada em meia-lua

150g de shitake cortados

1 colher (chá) de sal

½ colher (chá) de sal

½ colher (chá) de pimenta-do-reino (opcional)

½ xícara (chá) de água do cozimento (opcional)

1 xícara (chá) de salsa picada

Modo de preparo

Basta cozinhar o macarrão de acordo com as instruções da embalagem, reservar meia xícara da água do cozimento e escorrer. Em seguida, aqueça o azeite e a manteiga em uma panela média e adicione cebola, shitake, sal e pimenta, refogando rapidamente. Por fim, basta acrescentar o macarrão e finalizar com salsa picada.

*Receita cedida pela marca Renata

Salada de Pepino com mini penne, atum e limão

Ingredientes

500g de mini penne

2 pepinos

2 cebolas roxas pequenas

300g de tomate cereja

250g de atum em lata

200g de cream cheese

1 limão Siciliano (suco + raspas)

1 colher de chá de Hondashi (tempero oriental)

Azeite extravirgem

Sal e pimenta do reino

Modo de preparo

Para o preparo, é necessário cortar o pepino e a cebola roxa em fatias finas, e os tomates ao meio. Depois, coloque o cream cheese, o atum, o suco do limão, o hondashi e os itens cortados em um recipiente reservado. Cozinhe a massa em uma panela com água salgada por seis minutos. Quando estiver Al dente, escorra e junte aos ingredientes já preparados.

*Receita cedida pelo chef Gabriel Pavan, da Barilla

Fettuccine alla Cacio e Pepe

Ingredientes

1 litro de leite

90 gramas de manteiga

90 gramas de farinha de trigo

250 g de queijo parmesão ralado

250 g de creme de leite fresco

100 g de queijo pecorino

Pimenta preta à gosto

140 gramas de fettuccine fresco

Modo de preparo

Uma receita simples e deliciosa é o Fettuccine alla Cacio e Pepe, que tem como início a preparação do molho bechamel. Para isso, derreta a manteiga e adicione farinha, cozinhe a mistura e adicione o leite aos poucos, e sempre mexendo para não criar grumos. Após diluir toda a mistura, continue mexendo até engrossar. Quando chegar na textura desejada, adicione o queijo parmesão ralado e o creme de leite.

A massa fresca deve ser cozinhada em água fervente por, no máximo, um minuto. Depois, leve-a a uma frigideira com um pouco da água do cozimento, adicione o molho de queijo e a pimenta preta moída e deixe ferver.

*Receita do Madá Pizza & Vinho, trattoria italiana de Curitiba (PR)

Baião de dois Vegano

Ingredientes do vinagrete

1 colher (sopa) de cebola roxa em cubinhos

1 colher (sopa) de tomate em cubinhos

1 colher (sopa) de pimentão em cubinhos

coentro a gosto

pimenta dedo-de-moça picada a gosto

1 fio de azeite

1 colher (chá) de suco de limão

sal a gosto

Ingredientes do baião

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de açafrão-da-terra (ou cúrcuma) fresco ralada

2 colheres (sopa) de tofu defumado ralado

1 xícara (chá) de abóbora em cubos

1 xícara (chá) de arroz integral cozido

1 xícara (chá) de feijão fradinho cozido

1/2 maço de coentro picado

1 laranja , apenas as raspas

sal a gosto

molho de pimenta fresca a gosto

Modo de Preparo

Para o vinagrete, basta adicionar todos os ingredientes listados em uma tigela e misturar. Já no caso do baião, refogue a cebola e o alho em uma frigideira em fogo médio com azeite. Em seguida, acrescente a cúrcuma e o tofu defumado e deixe dourar. Adicione a abóbora até cozinhar e, por fim, junte o arroz, feijão, o coentro picado e as raspas de laranja – além de temperar com sal e molho de pimenta.

*Receita da chef Tati Lund, do .Org Bistrô

Buri com vegetais e molho de limão

Ingredientes

1 ramo de ciboulette picada (para o azeite de ervas frescas)

20 folhas de manjericão (para o azeite de ervas frescas)

20 folhas de manjericão roxo (para o azeite de ervas frescas)

1 ramo de endro (ou dill) (para o azeite de ervas frescas)

1 ramo de cerefólio (para o azeite de ervas frescas)

100 mililitros de azeite de oliva (para o azeite de ervas frescas)

1/2 limão-taiti , apenas o suco (para o molho de limão)

sal e pimenta branca moída na hora a gosto (para o molho de limão)

200 gramas de manteiga sem sal cortada em cubos (para o molho de limão)

1 xícara (café) de creme de leite fresco (para o molho de limão)

sal a gosto (para o peixe)

4 unidades de aspargo verde (para o peixe)

16 unidades de ervilha-torta (para o peixe)

16 unidades de vagem holandesa (para o peixe)

flor de sal a gosto (para o peixe)

pimenta-do-reino branca moída a gosto (para o peixe)

1 peixe buri, sem pele, cortado em quatro pedaços de 200 gramas cada um (para o peixe)

azeite de alho a gosto (para o peixe)

vinho branco seco para regar

Modo de preparo

Peixe. Cozinhe separadamente os aspargos, as ervilhas-tortas e as vagens em uma panela com água fervente e sal. Em seguida, transfira os ingredientes para um bowl com água e gelo e tempere os vegetais com flor de sal, pimenta-branca e um pouco do azeite de ervas frescas.

Tempere os pedaços de buri com flor de sal e pimenta-branca. Aqueça um fio de azeite de oliva em uma frigideira e sele o peixe dos dois lados. Transfira para uma assadeira e regue-o com mais azeite e vinho branco. Leve ao forno a 180°C por cinco minutos.

Molho de limão. Misture 60 mililitros de água, suco de limão, sal e pimenta em uma panela e leve ao fogo médio até reduzir à metade. Adicione a manteiga aos poucos, sempre movimentando a panela em círculos. Junte o creme de leite e mexa bem.

Azeite de ervas. Em um recipiente, misture a ciboulette picada e as demais ervas, que devem ser rasgadas com as mãos em pedaços. Regue com o azeite de oliva.

*Receita cedida pela chef Vanessa Silva, do Parigi Bistrot

