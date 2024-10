Preguiça de cozinhar? 5 receitas simples de fazer em uma panela só

Tem dias que dá preguiça de cozinhar – e ainda mais de lavar a louça! Mas isso não é desculpa para comer mal ou deixar de saborear uma comida bem gostosa.

CLAUDIA quis saber de marcas e restaurantes quais receitas simples de preparar em uma panela só poderiam compartilhar. O resultado surpreende, e você merece saboreá-las. Separe os ingredientes e experimente!

Confira 5 receitas práticas de uma panela só:

1. Refogado de cebola caramelada, queijo e atum

Ingredientes

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola grande cortada em cubos médios (150g)

200g de requeijão cremoso

100g de mussarela picada

1 lata de atum em pedaços em óleo (170g)

Modo de Preparo

Aqueça o Azeite, junte a cebola e refogue em fogo brando, mexendo de vez em quando até a cebola dourar (cerca de 15 minutos, até ficar cor de caramelo). Junte o requeijão, a mussarela e misture bem até dissolver a mussarela completamente. Acrescente o atum com seu óleo e misture. Sirva o refogado como recheio de mini pão francês em festas ou reuniões familiares.

Dica: Caso queira utiliza-lo em macarrão, acrescente um pouco de leite, para que fique mais diluído.

*Receita cedida pela Gomes da Costa

2. Arroz Tropical

Ingredientes

200g de Arroz Jasmim pronto

50g de molho sweet chilli

100ml de leite de coco

5g de pimenta dedo-de-moça (corte brunoise)

2g de folhas de coentro chiffonade (cortado em tiras finas)

30ml de óleo de gergelim

12g de curry amarelo em pó

40g de castanha de caju

Modo de preparo

Em uma panela wok, deixe o curry amarelo dourar e perfumar o óleo de gergelim, cuidando para não queimar. Em seguida, entre com o arroz jasmim pronto e misture bem, até que o arroz fique bem amarelo e comece a fazer som de frito. Adicione o molho sweet chilli, a pimenta e o leite de coco, deixe cozinhando na panela wok até que o arroz fique com a textura cremosa. Finalize com a castanha de caju e a folha do coentro.

Continua após a publicidade

Dica: pode acompanhar camarões ou a proteína que você mais goste, mas precisa ser preparada na wok e depois temperada com o molho sweet chilli.

*Receita do chef Enrique Paredes, cedida pelo restaurante peruano Ama.zo

3. Risoto de abóbora, linguiça e queijo coalho

Ingredientes

200g de arroz para risoto

2 gomos de linguiça toscana

300g de abóbora cabotiá

50g de queijo coalho

100g de queijo parmesão ralado

1 litro de fundo de legumes

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Salsinha picada (opcional)

Modo de preparo

Corte em cubos pequenos de 1 cm a cabotiá. Reserve. Corte os gomos de linguiça em rodelas e reserve também. Em uma panela, adicione um pouco de óleo de girassol e doure as rodelas de linguiça toscana. Quando estiverem bem douradas, retire e reserve.

Na mesma panela, coloque o arroz de risoto e os cubos de abóbora, em fogo baixo. Vá hidratando aos poucos os grãos com fundo de legumes, mexendo sempre, até desmanchar a cabotiá. Corrija o sal e a pimenta, se necessário. Esse processo leva em torno de 17 minutos.

Acrescente o queijo parmesão. Fora do fogo, adicione uma colher de manteiga e mexa. Coloque as rodelas de linguiça e do queijo coalho. Sirva.

Continua após a publicidade

*Receita cedida pelo Taberna Pub e Gastronomia

4. Arroz Caldoso de Camarão

Ingredientes

400g de camarão limpo

600ml de caldo de camarão

100ml de vinho branco

1 xícara (chá) de arroz cru

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de alho picado

1 tomate picado

1 colher (sopa) de páprica defumada

Suco de 1 limão

Sal e pimenta a gosto

Azeitonas pretas para decorar

Modo de preparo

Em uma panela quente com azeite, coloque a cebola e deixe refogar por uns 3 minutos. Em seguida, entre com alho picado, espere refogar e adicione o vinho, o arroz e a páprica, mexendo bem. Acrescente o sal e o caldo de camarão até cobrir.

Quando secar metade do líquido, adicione os camarões temperados com sal, pimenta e suco de limão. Adicione o tomilho e o tomate, cubra novamente com água. Deixe secar a água e, se necessário, acrescente mais caldo de camarão para dar o ponto do arroz. Decore com salsa e azeitonas pretas.

*Receita do chef Thiago Luzardo, cedida pelo Braca Bar

5. Camarão à Provençal

Ingredientes

Tomate Concassé

2,250kg de tomate italiano maduro

13g de alho batido

200g de óleo de milho

Pimenta-do-reino a gosto

10g de Sal

3g de tomilho

Camarão

8 unidades de camarão rosa 16-20 limpo

160g de manteiga de ervas

240g de arroz branco cozido

40ml de licor de anis estrelado

20g de alho picado frito

20g de salsinha picada

100g de tomate concassé defumado

40ml de óleo

1g de tabasco

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

40g de molho de tomate

Modo de preparo

Tomate concassé

Tire a pele e semente do tomate e corte em cubos de 3cm. Doure o alho no óleo e tomilho, vá salteando o tomate. Tempere com sal e pimenta. Deixe esfriar e conserve na geladeira.

Continua após a publicidade

Camarão

Tempere os camarões descascados com sal e pimenta-do-reino. Aqueça bem a mesma frigideira do tomate concassé, adicione o óleo e frite os camarões até dourar de ambos os lados. Adicione metade da manteiga e flambe com o licor. Salteie com alho frito e a salsa. Reserve.

Ainda na mesma frigideira, adicione o tomate e o arroz. Salteie e acrescente o restante da manteiga e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta, tabasco e salsa. Monte conforme a foto. Bom apetite!

*Receita cedida pelo restaurante ICI Brasserie.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.