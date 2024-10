10 receitas para fazer junto com as crianças na cozinha

Cozinha juntos é um dos momentos que mais fortalece os laços entre adultos e crianças. Já pensou em comemorar o Dia das Crianças preparando uma receita com seus filhos, sobrinhos ou afilhados? Aprenda 10 preparos ideais para fazer com as crianças – e elas vão adorar:

Picolé de chocolate branco

Ingredientes

Massa

3 ovos grandes

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 xícaras (chá) de açúcar

1 caixa (200 ml) de bebida láctea sabor chocolate

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

Montagem

5 colheres (sopa) de mistura láctea condensada

400 g de chocolate branco

Palitos de sorvete

Moldes de sorvete

Confeitos para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, bata os ovos até ficarem bem clarinhos. Adicione o óleo sem parar de bater. Coloque o açúcar de uma só vez e continue batendo. Adicione a baunilha. Aos poucos, despeje o trigo e a bebida láctea.

Depois de bem batido, adicione o fermento e misture só por alguns segundos (as crianças podem fazer isso), pois, se bater muito depois de colocar o fermento, o bolo não crescerá. Despeje a mistura em uma forma média, untada com margarina e farinha. Asse em forno médio, por aproximadamente 40 minutos, ou até dourar.

Montagem

Peça para a criança lavar as mãos e em seguida esfarelar todo o restante de bolo em um bowl. Vá adicionando a mistura láctea para dar liga (o ponto é até que consiga modelar uma bolinha com a massa). Reserve.

Derreta e tempere o chocolate. Forre os moldes com chocolate, retire o excesso e leve à geladeira por 5 minutos. Repita o passo anterior e a geladeira por mais 5 minutos.

Retire da geladeira e verifique se o chocolate está seco ao toque. Caso esteja pronto para rechear, coloque junto com a criança a massa aos poucos, preenchendo todo o espaço interno e pressionando bem, pois precisa ficar compacta para segurar o palito firme. Deixe a borda livre para fechar com mais chocolate. Cubra de chocolate, alise, e deixe na geladeira até cristalizar.

*Receita cedida pela Mococa.

Milkshakes de creme de avelã e de leite em pó

Ingredientes 1 colher (sopa) de creme de avelã

100 ml de leite

3 bolas de sorvete de chocolate

20 g de chantilly para finalizar

Oreo triturado para decorar

100 ml de leite

2 bolas de sorvete de baunilha

2 colheres (sopa) de leite em pó

20 g de chantilly

confeitos coloridos para decorar

Modo de preparo Creme de avelã

No liquidificador, bata o creme de avelã, o leite e as bolas de sorvete de chocolate. Para decorar, passe com a criança um pouco de creme de avelã na borda de um copo e em seguida, o Oreo triturado. Finalize com chantilly.

Leite em pó Bata o leite, o sorvete e o leite ninho no liquidificador. Para decorar, passe uma mistura de leite ninho com pouca água na borda de um copo e passe o copo no leite em pó. Sirva o milkshake finalizando com chantilly e confeitos coloridos. *Receita cedida pela chef Elia Schramm, do Babbo Osteria, Si-chou e Scuola.

Caccio e Pepe

O chef Juliano Valese, do restaurante espanhol Torero Valese, em São Paulo, adora cozinhar com a filha Bel, e compartilhou a receita da massa Caccio e Pepe que costuma preparar com ela. Anote:

Ingredientes

300 g da rigatoni ou outra massa da preferência

5 g de pimenta-do-reino preta em grãos (opcional, caso a criança não goste)

120 g de queijo parmeggiano ou manchego ralado fino

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

Sal a gosto

5 ml de suco de limão siciliano

Modo de preparo

Corte a pimenta na ponta da faca e despeje na panela para soltar todo seu aroma. Cozinhe a massa até que fique al dente (a dica do chef é: siga o tempo indicado no pacote, mas tire 30 segundos antes e finalize o cozimento no molho). Adicione à pimenta uma concha da água do cozimento, em seguida derreta lá a manteiga.

Rale o queijo fino, adicione à panela e desligue o fogo para misturar e emulsionar. Despeje a pasta e misture bem. Rende 3 porções.

Brigadeiro de palito

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó

1 lata de leite condensado

½ caixa de creme de leite

2 colheres (sopa) de margarina sem sal

Confeitos coloridos a gosto

Palitos para pirulito a gosto

Modo de preparo

Você e a criança colocam em uma panela o chocolate em pó, o leite condensado, o creme de leite e a margarina sem sal. Leve então ao fogo e mexa até desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar. Façam as bolinhas, passem nos confeitos coloridos, espetem o palito para pirulito e sirvam. Rende 10 porções.

*Receita cedida pelo Divino Fogão

Bolinho de arroz

Ingredientes

1 kg de arroz cozido

2 ovos

1/3 xícara (chá) de leite

4 colheres (sopa) farinha de trigo

4 colheres (sopa) maisena

1 ¼ xícara (chá) de queijo gruyère ralado

Sal e pimenta

Modo de preparo

Misturem delicadamente todos os ingredientes com as mãos e moldem os bolinhos (as crianças vão adorar essas etapas). Leve para fritar em óleo quente. Sirva!

*Receita do chef Amilcar Azevedo, cedida pelo Restaurante NOU

Waffles com creme de avelã

Ingredientes

2 xícaras (240 g) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

1/2 colher (chá) de sal

2 ovos grandes

1 e 3/4 xícaras (420 ml) de leite

1/2 xícara (115 g) de manteiga derretida (ou óleo vegetal)

1 colher (chá) de essência de baunilha ou 1 fava de baunilha

Creme de avelã a gosto

Confeitos a gosto

Modo de preparo

Use potinhos coloridos e deixe que as crianças ajudem a medir e separar os ingredientes. Peça para elas misturarem os ingredientes secos (farinha, fermento, açúcar e sal) com uma colher ou batedor de arame.

Quebre os ovos e misture-os com o leite, a manteiga derretida e a essência de baunilha. As crianças podem bater essa mistura suavemente com um fouet. Ajude-as a adicionar os ingredientes líquidos aos secos e misturar até ficar homogêneo (não se preocupe se a massa não estiver perfeita, o importante é se divertir!).

Sob supervisão dos adultos, as crianças podem ajudar a untar a superfície da máquina de waffle com manteiga ou óleo. Despeje a massa na máquina, certificando-se de não sobrecarregar. Feche a tampa e cozinhe até que os waffles estejam dourados e crocantes (de 3 a 5 minutos, dependendo da máquina).

As crianças podem criar formas divertidas com frutas, creme de avelãs e granulados em cima dos waffles, tornando a experiência criativa e personalizada. Rende aproximadamente 4 a 6 waffles.



Bolinhas de batata fit

Ingredientes 50 g de coco ralado em flocos

50 g de whey protein

20 g de frutos secos picados grosseiramente

10 g de sementes de chia

1 pitada de sal

1 colher de chá de canela em pó

120 g de batata doce assada

30 g de óleo de coco derretido

chocolate granulado Modo de Preparo Num processador, acrescente todos os ingredientes e processe até ficar homogêneo. Faça junto com as crianças bolinhas do tamanho de um brigadeiro e passem no granulado. Caso vocês não comam tudo, dá para guardar num pote hermético fechado na geladeira por até 7 dias. *Receita do chef Thiago Ribeiro, cedida pela Copra Alimentos Continua após a publicidade Miojo com almôndegas ao sugo Ingredientes 500 g de macarrão cabelo de anjo grano duro

700 g de patinho moído

1 kg de molho ao sugo

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (café) de alho

60 g de creme de cebola

3 colheres (sopa) de molho shoyu

2 colheres (sopa) de óleo

1 colher (sopa) de orégano

1 colher (sopa) de sal

Queijo parmesão ralado a gosto Modo de preparo Em uma vasilha, misturem bem a carne, o creme de cebola, o shoyu, o orégano. Modele com a criança formato de bolinhas de aproximadamente 30 gramas cada. Coloque na air fryer a 180ºC por 30 minutos ou, se preferir, asse no forno a 200ºC por 45 minutos e reserve. Em uma panela, ponha o azeite, o alho e frite até dourar. Adicione o molho e refogue até ferver. Ajuste o sal, acrescente as almôndegas e reserve. Cozinhe o macarrão como indicado na embalagem e escorra. Misture com o molho e sirva acompanhado de queijo ralado. *Receita cedida pela Água Doce Sabores do Brasil

Cookies de chocolate com confetes coloridos

Ingredientes

125 g de farinha de trigo

40 g de cacau em pó

90 g de manteiga fria

70 g de açúcar refinado

65 g de açúcar mascavo

1 ovo

⁠1/2 colher (chá) de extrato de baunilha

⁠1 colher (chá) de fermento químico

⁠1 pitada de sal

⁠190 g de gotas de chocolate branco

Confetes coloridos para decorar

Modo de preparo

Na batedeira, com o batedor “raquete”, coloquem todos os ingredientes para misturar, menos os chocolates. Quando se tornar uma massa homogênea, junte o chocolate branco e misture rapidamente, só para incorporar. Faça com as crianças bolas de massa do tamanho desejado e espalhe sobre um tabuleiro untado ou forrado com papel manteiga. Distribua os confetes coloridos espalhados pelas bolas de massa de cookie e leve para a geladeira para descansar por 20 minutos.

Asse em forno pré-aquecido a 200ºC, por cerca de 12 a 15 minutos. Retire do fogo e espere esfriar completamente. Rende 8 cookies de tamanho médio. *Receita cedida pela chef Paula Prandini, do Empório Jardim Pão de queijo

Ingredientes

4 xícaras (chá) de água

2 xícaras (chá) de óleo

6 xícaras (chá) de polvilho doce

10 ovos

6 xícaras (chá) de queijo meia cura ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Ferva a água, o óleo e derrame sobre o polvilho doce. Mexa com uma colher e deixe esfriar. Quando estiver em uma temperatura que suas mãos e as das crianças aguentem, junte aos poucos os ovos e amasse até formar uma massa lisa.

Acrescente o queijo meio cura ralado e misture, depois acerte o sal. Façam bolinhas com as mãos untadas com óleo. Asse por 35 minutos em

forno médio (170ºC). Rende 18 unidades.

*Receita da chef Helena Mil-Homens, cedida pela padaria St. Chico

