Arroz de pato e mais receitas para harmonizar com vinho neste Dia dos Pais

Aproveitar o Dia dos Pais em casa pode ser uma boa alternativa para colocar em prática as habilidades culinárias. Celebrar a data de forma caseira pode render bons momentos familiares até mesmo na cozinha.

Para tornar a data em um dia ainda mais especial e saboroso, o restaurante paulistano Loup compartilha algumas de suas receitas mais requisitadas e que vão muito bem para um almoço de domingo. O arroz de pato, por exemplo, é um prato clássico e sofisticado, mas extremamente possível de ser feito em casa (e com pouca louça!).

E como o almoço de Dia dos Pais pede um vinho para acompanhar, a sommelière da casa, Mazé Loiola, dá dicas de rótulos e harmonizações para cada prato. Confira:

Filé au poivre com risoto de gorgonzola

Harmonização: A sommelière recomenda harmonizar o prato com um um vinho mais encorpado como, por exemplo, um rótulo da uva Malbec, a exemplo do vinho Catena.

Ingredientes

Para o filé

20 gramas de pimenta-do-reino verde

10 gramas de pimenta-do-reino preta

50 gramas manteiga

50 ml vinho tinto seco

80 ml de molho rôti ou molho madeira (comprado pronto)

200 gramas de filé mignon

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para o risoto

15 gramas de cebola picada

30 gramas de arroz arbóreo

100 ml de vinho branco (para o risoto)

200 ml de caldo de legumes

Sal a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

30 ml de azeite

30 gramas de queijo gorgonzola

Modo de preparo

Prepare o filé Em uma panela, amasse as pimentas e adicione a manteiga e o vinho tinto seco. Deixe reduzir e adicione o molho rôti. Reserve. Tempere o filé com sal e pimenta. Em uma frigideira quente com um fio de azeite, frite o filé por 4 minutos de cada lado ou até ficar no ponto desejado. Reserve.

Prepare o risoto Em outra panela, coloque a cebola e refogue até dourar. Adicione o arroz e mexa por três minutos. Adicione o vinho e depois despeje o caldo. Cozinhe por 25 minutos ou até o arroz ficar al dente. Ajuste o sal. Finalize com manteiga, azeite e o gorgonzola. Sirva com o filé e despeje o molho sobre a carne. *Rende 1 porção.

Arroz de pato

Harmonização: Para acompanhar a receita, a sommelière indica um vinho tinto de médio corpo, de preferência um rótulo português, como o Vinho Tinto Vale da Raposa, ou até algum vinho de Touriga Nacional, Tinta Roriz e Trincadeira.

Ingredientes

1 fio de azeite

1 alho picado

10 gramas de cebola roxa picada

25 gramas de bacon

30 gramas de linguiça calabresa curada

Pimenta dedo-de-moça picada a gosto

40 ml de vinho branco seco

150 gramas de mini arroz

1 1/2 copo americano de caldo do próprio pato cozido

60 ml de molho rôti (comprado pronto)

80 gramas de carne de pato cozida e desfiada

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 colher (sopa) de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, refogue no azeite o alho, a cebola, o bacon, a linguiça, a pimenta dedo-de-moça e o vinho. Acrescente o mini arroz e vá mexendo por cerca de cinco minutos. Adicione o caldo, o rôti e mexa bem quando abrir fervura. Deixe cozinhar por 20 minutos, depois adicione o pato desfiado e vá regando com o caldo até o cozimento ficar bem cremoso. Finalize com a manteiga e salsinha. Sirva em seguida. *Rende 1 porção.

Torta de banana com calda de caramelo e sorvete de baunilha

Harmonização: De acordo com a especialista, a receita acompanha muito bem um vinho de sobremesa, como um vinho da uva Sauternes ou um Tokaji.

Para a massa

200 gramas de açúcar de confeiteiro

1 ovo

2 gemas

25 ml de leite integral

350 gramas de manteiga sem sal

700 gramas de farinha de trigo

Para o creme patissiere

500 ml de leite integral

6 gemas

100 gramas de açúcar refinado

37 gramas de amido de milho

Para o recheio

120 gramas de açúcar refinado

50 ml de água

600 gramas de banana nanica picada

200 ml de creme de leite fresco

300 gramas de creme patissiere

Prepare a massa Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa uniforme. Cubra com um pano e reserve na geladeira.

Prepare o creme patissiere Coloque o leite em uma panela para ferver em fogo baixo. Em um bowl, coloque as gemas, o açúcar e o amido, misture bem junte ao leite fervido. Leve de volta ao fogo por 3 minutos, mexendo sempre. Tire do fogo, cubra com papel filme e reserve.

Prepare o recheio Em uma panela, junte o açúcar e a água e leve ao fogo baixo, sem mexer. Quando virar um caramelo, acrescente a banana e o creme de leite, deixe reduzir, acrescente o creme patissiere e reserve.

Montagem Espalhe a massa em forminhas de alumínio de 7 centímetros. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 6 minutos. Quando firmar, tire do forno e deixe esfriar, coloque o recheio e leve de volta ao forno por mais 10 minutos na mesma temperatura. Sirva com sorvete de baunilha. *Rende 35 mini tortinhas.

