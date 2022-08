Dia dos Pais com cerveja: as melhores opções para presentear

Cerveja é algo que a grande maioria das pessoas gostam – é de lei se tem churrasco, e fica uma delícia acompanhando diversos pratos e petiscos. E se seu pai é um apreciador nato delas, com certeza absoluta é um presente que ele vai amar receber de Dia dos Pais.

Para te ajudar a presentear seu pai com um estilo que vai agradar o paladar dele, CLAUDIA conversou com as sommeliers de cervejas Ester Leme, da cervejaria Dogma, e Luiza Lugli Tolosa, sócia-fundadora e CEO da cervejaria Dádiva, para indicar os tipos de cerveja mais presenteáveis para data.

Antes de tudo, se atente ao rótulo da cerveja

O rótulo da cerveja vai contar muito sobre o sabor que ela carrega. “Para conseguir comprar uma cerveja que agrade o seu paladar (e do seu pai, no caso) você precisa olhar no rótulo para saber qual é o estilo dela. Quem já consome e conhece os estilos enfrenta essa missão de maneira fácil, mas quem não entende nada de cerveja o indicado é olhar as especificações e principalmente as que contenham a descrição sensorial do produto. Nem todos os estilos, inclusive os de cerveja artesanal, explicam qual cerveja é mais amarga ou mais cítrica, mas vale o esforço de procurar rótulos que te contem mais sobre o item que você está levando para casa”, recomenda Luiza Lugli.

Se está na dúvida, vai de IPA

É unânime quando você pensa em um estilo de cerveja que agrada a maioria das pessoas, há grandes possibilidades de se esbarrar com as IPAs. “Esse estilo é fácil agradar a todos, porque dentro dele você encontra desde uma ‘session IPA’, que tem corpo mais leve e o teor alcoólico baixo, mas ainda assim mantendo aromas e sabor, até mesmo as ‘hazy IPA’, que são mais turvas, aromáticas e frutadas, sempre lembrando uma variedade de frutas no seu aroma. E até mesmo as ‘double IPA’, que tem mais aroma, mais sabor e o teor alcoólico mais elevado para quem curte cervejas mais intensas”, conta Ester Leme sobre essa variedade de cerveja nesse grupo específico de IPAs.

Para pais que gostam de cervejas leves: Weisse e Witbier

Cerveja muito forte não é a praia do seu pai? Conheça estilos mais leves que podem agradar o paladar dele. “No caso de cervejas mais leves, indicaria ‘weisse’, que é uma cerveja de trigo estilo alemã que vai puxar para notas de banana, ou até mesmo uma ‘witbier’, que é de trigo também, porém estilo belga, que terá notas mais cítricas e condimentadas, já que na sua receita leva casca de laranja e semente de coentro”, indica Ester Leme.

Para os que gostam de cervejas um pouco mais fortes: aposte nas escuras

“Existe uma variedade muito grande também entre as cervejas escuras. Uma ‘dry stout‘, por exemplo, que é uma cerveja escura feita com malte torrado, vai lembrar muito café e ainda assim tem o teor alcoólico baixo. E até mesmo uma cerveja mais para os dias frios, como uma ‘russian imperial stout’, que vai ser muito intensa em seu sabor, sendo mais licorosa”, recomenda Ester.

Para acompanhar o presente, pense no copo/taça ideal para servir a cerveja escolhida

Alguns tipos de cerveja pedem copos específicos para realçar o sabor. “Dependendo da complexidade da cerveja escolhida para presentear precisaremos de copos específicos, como, por exemplo, uma ‘russian imperial stout’, é legal ser servida em uma taça snifter, que é a mesma usada para servir conhaque. Como ela é uma taça larga e de boca estreita, ajuda a manter mais o aroma da cerveja dentro da taça. O mesmo é indicado para cervejas escuras. O pint é um estilo de copo comum que vai bem com a maioria das cervejas. Já o copo tumbler é para cervejas da família ‘wit’”, pincela Ester.

Está agora na dúvida de onde comprar a cerveja que mais agrade o seu pai? A gente montou uma listinha bem completa para você:

