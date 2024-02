Dia Mundial da Nutella: Veja 4 receitas com creme de avelã para celebrar

Celebrado mundialmente, o Dia Mundial da Nutella – ou World Nutella Day – é um dia que celebra esse que é um dos produtos mais populares da gastronomia. A data foi criada em 2007 pela blogueira americana Sara Rosso, fã incondicional da Nutella. A ideia era simples: dedicar um dia para celebrar o amor por esse creme de avelã adorado por milhões no mundo todo.

A iniciativa rapidamente ganhou força nas redes sociais, com fãs compartilhando fotos, receitas de sobremesas e mensagens de carinho pela Nutella. Em 2015, a Ferrero, empresa fabricante do creme de avelã, oficializou o dia 5 de fevereiro como o Dia Mundial da Nutella.

Que tal celebrar esse dia em casa com receitas bem práticas e perfeitas para o café da manhã, brunch ou até lanchinho da tarde? De minipanqueca a bolo de rolo, veja receitas deliciosas com Nutella:

Receita de Bolo de Rolo com Nutella

Ingredientes

250g de margarina

250g de farinha de trigo tipo 1 (sem fermento)

250g de açúcar refinado

5 ovos

200g de Nutella

Modo de preparo

Bata o açúcar e a primeira parte de margarina na batedeira. Adicione os ovos um a um, batendo sempre. Acrescente a farinha de trigo à mistura e reserve. Forre uma assadeira retangular com papel-manteiga e monte o bolo de rolo. Espalhe a Nutella por toda a massa. Com o auxílio do papel-manteiga, comece a enrolar o bolo até terminar toda a massa. Para finalizar, apare as pontas e sirva.

Continua após a publicidade

Receita de crepes com Nutella e frutas

Ingredientes

3 ovos

250g de farinha de trigo

15g manteiga

220ml leite

80g de Nutella (20 g/porção)

Frutas frescas para decorar

Modo de preparo

Para preparar os crepes você precisa de 2 tigelas: despeje o leite e a farinha em uma e misture; combinar os ovos e a manteiga no outro. Em seguida, misture essas 2 misturas. Deixe a massa descansar por 15 minutos em temperatura ambiente. Unte uma chapa ou frigideira com óleo. Aqueça e despeje a massa, criando crepes de aproximadamente 26 cm de diâmetro. Cozinhe em ambos os lados até que eles estejam igualmente firmes. Sirva os crepes espalhados com Nutella (20 g cada) e frutas frescas de sua preferência (bananas, morangos…).

Receita de minitortas com Nutella e morangos

Ingredientes

Para a massa

200g de açúcar

275g de farinha de trigo

110g de manteiga

1 ovo grande

170ml de leite integral

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

2 colheres (chá) de fermento em pó

1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Para rechear e decorar

240g de Nutella (20 g/porção)

Morangos

Açúcar de confeiteiro

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Derreta a manteiga e bata junto com o açúcar e o extrato de baunilha, em seguida, adicione o ovo. Peneire os ingredientes em pó juntos e adicione-os à mistura, alternando com leite à temperatura ambiente, a fim de fazer uma mistura homogênea que não é muito líquida, e mexa-os com o batedor. Despeje a mistura em uma panela especial que foi levemente untada. Asse a 170°C por aproximadamente 12 minutos. Adicione um pouco de Nutella por cima usando um saco de tubulação. Coloque morangos frescos sobre as áreas com Nutella e sirva.

Receita de minipanquecas com Nutella e frutas

Ingredientes

100g de farinha

10g de açúcar

1 ovo

125 ml de leite

15 ml de óleo de girassol

2g de fermento em pó

80g de Nutella® (20 g/porção)

Sal a gosto

Frutas frescas e hortelã para decorar

Modo de preparo

Divida a gema da clara de ovo e coloque a última em uma tigela para um lado. Misture a gema com o açúcar. Bata a clara de ovo até ficar dura com uma pitada de sal e coloque-a de um lado. Peneire a farinha com o fermento em pó em uma tigela, em seguida, misture esta mistura com a outra mistura de açúcar e gema. Em outra tigela, misture o leite com o óleo de girassol e, em seguida, misture essa mistura com a massa. Por fim, mexa delicadamente as claras de ovo na massa. Deixe a massa descansar por 15 minutos na geladeira. Despeje uma colher de sopa da massa em uma panela quente e antiaderente e cozinhe em fogo médio para formar um disco de aproximadamente 6-7 cm de diâmetro. Depois de cerca de um minuto, vire a panqueca para cozinhá-la em ambos os lados. Uma vez que a panqueca esteja dourada, remova-a da panela. Repita este processo até que a massa esteja toda usada. Por fim, sirva 2 panquecas quentes empilhadas com aproximadamente 7 g de Nutella cada uma e decore com frutas frescas como morangos, mirtilos e pêssegos. Enfeite com um ramo de hortelã.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.