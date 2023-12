De clássica a versão na taça: 8 receitas de rabanadas

Algumas receitas já são clássicos do Natal e simplesmente não podem faltar na ceia. Entre os doces, a rabanada certamente é um dos preparos mais tradicionais e indispensáveis para essa ocasião, deixando a mesa de sobremesas mais elegante.

Saboroso e versátil, esse pãozinho úmido e frito pode ser servido acompanhado de sorvete, calda de chocolate ou simplesmente da maneira clássica: polvilhado em canela em pó e açúcar.

Como preparar a rabanada perfeita

Primeiramente, para fazer rabanada perfeita é importante escolher um pão amanhecido, pois ele é mais fácil de cortar e absorve melhor o leite e os ovos.

Também é importante fritar as rabanadas em óleo quente, que garante que as rabanadas fiquem douradas por fora e macias por dentro.

Por fim, não se esqueça de polvilhar as rabanadas com canela e açúcar, ingredientes que dão o sabor característico dessa sobremesa.

Entretanto, existem muitas receitas de rabanadas diferentes, cada uma com seu toque especial. De versão servida em taça até a clássica, aqui estão algumas receitas para você experimentar:

Receita de rabanada clássica

* Receita do blog O que tem na geladeira, cedida pela Queijos Regina

Ingredientes

2 unidades de pão francês amanhecidos

3 unidades de ovo

3 xícaras (chá) de leite

4 colheres (sopa) de leite condensado

Manteiga a gosto, para fritar

Açúcar a gosto

Canela em pó a gosto

Farinha de rosca a gosto (opcional)

Modo de preparo

Comece cortando o pão na diagonal, em fatias de mais ou menos 1 cm de largura. Bata os ovos com um garfo e reserve em um recipiente. Em outro, coloque o leite misturado com o leite condensado. Coloque em uma travessa ao lado da outra, na seguinte ordem: leite com leite condensado, ovos batidos e farinha de rosca (opcional). Comece molhando os dois lados do pão no leite com leite condensado. Não deixe muito tempo, pois o pão pode ficar um pouco mole. Em seguida, passe nos ovos batidos.

Se optar pela farinha de rosca, que deixará a sua rabanada bem crocante, pode passar o pão nela também. Em uma frigideira, coloque um pouquinho de manteiga e frite as rabanadas. Retire da frigideira, deixe secar bem no papel toalha e passe as rabanadas na mistura de açúcar e canela. Se preferir, pode fazer no forno, untando uma forma com manteiga e um pouquinho de açúcar e canela.

Leve ao forno preaquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Vire as rabanadas e deixe por cerca de 15 minutos, ou até ficarem douradas.

Receita de taça de rabanada

*Receita cedida pela chef Thaty Adjiman

Para a rabanada

3 ovos

3 latas de leite condensado

1 xícara de leite integral

1 brioche em fatias médias

Para o crème patissière

2 xícaras de leite

6 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de manteiga

1 ovo

5 gemas

2 colheres (sopa) de amido de milho

Para a calda de berries

2 xícaras de morango

3 xícaras de frutas vermelhas blueberry, framboesa, amora

4 colheres (sopa) de açúcar

1 pote de doce de leite para a montagem

Modo de preparo

Prepare a rabanada Em um bowl, misture os ovos, o leite condensado e o leite. Passe as fatias de brioche nessa mistura. Em uma frigideira untada com manteiga, doure-as em fogo médio até que fiquem bem douradas. Polvilhe-as com açúcar e canela. Reserve. Prepare o crème patissière Em uma panela, ferva o leite com a baunilha, metade do açúcar e a manteiga. Em uma vasilha, bata com um fouet o ovo com as gemas, o amido e o restante do açúcar. Despeje parte do leite fervente sobre essa mistura, mexendo. Leve de volta ao fogo o restante do leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Transfira para uma travessa, cubra com filme plástico aderido ao creme e deixe esfriar. Prepare a calda de berries Em uma panela, junte as frutas (reserve 1 xícara de frutas vermelhas para decorar). Cozinhe em fogo baixo até formar uma calda. Reserve. Em uma taça grande, intercale camadas de rabanada, doce de leite e crème patissière, finalizando com a calda de berries. Decore com as frutas frescas reservadas.

Receita de rabanada de panetone

*Receita cedida pela Wickbold

Ingredientes

1 panetone de frutas cortado em fatias médias

1 lata de leite condensado

1⁄2 lata de leite

3 ovos

80g de açúcar

15g de canela em pó

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um bowl, misture o leite, o leite condensado e os ovos. Passe as fatias de panetone por essa mistura, deixe ficar bem molhadinho, escorra o excesso e frite por imersão. Retire da panela e deixe escorrer um pouco. Em seguida, salpique o açúcar misturado com a canela.

Receita de rabanada de marula

*Receita do chef Bernard Contipelli, do restaurante Pontremoli

Ingredientes

3 pães franceses do dia anterior

1 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de licor de marula cremoso

3 ovos

Óleo para fritar

1 xícara (chá) de açúcar

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Corte os pães em fatias médias e reserve. Em um recipiente, misture o leite, o licor de marula cremoso e reserve também. Separe a gema da clara. Em outro recipiente, bata as claras, até formar neve. Em seguida, coloque as gemas em uma peneira e despeje em cima das claras em neve. Aqueça a panela com bastante óleo em quantidade suficiente para cobrir as rabanadas. Encoste levemente as fatias (as duas partes) na mistura de leite com licor. Depois disso, passe as fatias pelos ovos e transfira para a panela com óleo bem quente, até dourar. Retire as rabanadas da panela e coloque-as em um prato forrado com papel-toalha para tirar o excesso do óleo. Em uma forma grande, misture o açúcar e a canela. Polvilhe as fatias e sirva!

Rabanada no pote com sorvete e doce de leite

*Receita da chef Carol Kechinski

Ingredientes

Para o creme

2 ovos

100 ml de leite integral

100 ml de creme de leite

15 ml de xarope ou essência de baunilha

30 gramas de açúcar

10 gramas de canela em pó

Para a rabanada

4 fatias de pão francês

30 gramas de açúcar

Canela em pó a gosto

1 porção de sorvete

1 porção de doce de leite

Modo de preparo

Prepare o creme: Misture todos esses ingredientes em um tigela e reserve. Prepare a rabanada: Corte as fatias de pão francês em fatias finas, de aproximadamente 1 centímetro. Coloque em um pote próprio e distribua a mistura inicial até cobrir todas as fatias. Em seguida, coloque no forno no tempo de pizza (pré-aquecido, média de 200 graus, por aproximadamente 15 minutos). Retire do forno e coloque a porção de açúcar e canela. Volte para o forno no mesmo tempo. Sirva as rabanadas ao lado de um copo de sorvete e doce de leite.



Receita de rabanada na fritadeira elétrica

*Receita cedida por Gaabor

Ingredientes

3 pães amanhecidos

1 lata de leite condensado

3 ovos

Canela e açúcar para polvilhar

Modo preparo

Corte os pães em fatias. Mergulhe as fatias em uma mistura de leite condensado e ovos batidos. Asse na fritadeira elétrica (airfryer) a 180°C por 5 a 8 minutos, até que fiquem douradas. Polvilhe com canela e açúcar e sirva.

Receita de rabanada recheada

*Receita cedida por Supermercados Mundial

Ingredientes

1 embalagem de pão de rabanada

200g de chocolate meio amargo derretido ou doce de leite ou creme de avelã

3 ovos

2 xícaras de leite

1 xícara de açúcar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Corte o pão de rabanada em fatias de, mais ou menos, 1,5cm. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e reserve. Em uma tigela, misture os ovos, o leite, o açúcar e a canela, formando uma mistura homogênea. Passe cada fatia de pão nessa mistura, garantindo que fiquem bem embebidas. Em uma frigideira, aqueça o óleo para fritura em temperatura média. Enquanto o óleo aquece, abra cada fatia de pão ao meio e adicione um pouco de chocolate derretido no centro. Feche as fatias, pressionando as bordas para selar o recheio. Frite as rabanadas recheadas no óleo quente até dourarem dos dois lados. Retire as rabanadas com uma escumadeira e escorra em papel toalha. Misture um pouco de açúcar com canela e polvilhe sobre as rabanadas antes de servir.

Receita de rabanada vegana

* Receita cedida pela OneMarket

Ingredientes

1 xícara de leite vegetal à sua escolha

1 xícara de leite de coco

2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de farinha de linhaça

2 colheres (sopa) de água

1 xícara de açúcar

1 xícara (chá) de canela em pó

1 pacote de baguete de Schar

3 colheres (sopa) de óleo de coco

Modo de preparo

Corte as baguetes em fatias diagonais com 3 cm de espessura. Em uma tigela funda, misture o leite vegetal com o leite de coco e a primeira parte do açúcar. Em outra tigela funda, bata a água com a linhaça e espere 10 minutos até formar uma espécie de pasta. Em um prato fundo, misture a segunda parte do açúcar com a canela em pó – é para a cobertura. Mergulhe as fatias de pão, uma a uma, na mistura de leite e, em seguida, pela pasta de linhaça. Tudo bem rapidamente. Logo após mergulhar a fatia, frite-a no óleo de coco já quente na frigideira (não precisa mergulhar as fatias, basta que haja óleo de coco suficiente para não secá-la). Por fim, passe as rabanadas na mistura de canela e açúcar.

