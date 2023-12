Restaurantes para passar o Ano-Novo e Natal em SP

A ceia da véspera de Natal é um momento mágico e aguardado o ano todo. Entretanto, sabemos que os preparativos podem ser muito exaustivos: pensar nos pratos, decorar a mesa, preparar as receitas… E o mesmo vale para a virada do ano!

Além da opção de encomendar a ceia de Natal pronta em empórios e restaurantes, uma alternativa ainda mais pratica é recorrer às ceias especiais servidas em estabelecimentos de São Paulo. Com menus elaboradíssimos e com receitas típicas e outras surpreendentes, há lugares para todos os gostos.

Abaixo, trazemos uma seleção de restaurantes na capital paulista que servem um cardápio especial para celebrar essa época do ano (seja na véspera dessas datas ou até no próprio dia!). Confira:

Santo Colomba

A casa abre nos dias 24 e 25 de dezembro para almoços presenciais. O destaque vai para a programação de Ano-Novo, que inclui menu especial na virada, dia 31, com direito a espumante de boas-vindas, creme de lentilha, mesa de frutas e música ao vivo. O menu acontece em cinco etapas, com opções como gnocchi al ragú di coniglio e costeleta de cordeiro em crosta de pistache e redução de vinho tinto e alcachofra. A casa também abre no almoço do dia 1 de janeiro, porém, com a programação normal. O menu da virada custa R$ 720 +13% taxa de serviço. Saiba mais.

Nonno Ruggero

Situado no segundo andar do Hotel, o Nonno Ruggero terá, no dia 24, um brunch completo, disponível entre 10h e 17h com buffet de saladas e antepastos, três opções de prato principal e, para finalizar, sobremesas como o torrone gelado com zabaione de vinho marsala.

A experiência custa R$ 520 por pessoa e inclui uma taça de prosecco Fasano. Às vésperas do Ano-Novo, no mesmo horário, o brunch especial inclui, além do buffet, as massas bigoli com porcini e fonduta de queijo ou cabelo de anjo nero com lagosta ao molho de champagne e o T-bone de cordeiro ao molho de hortelã e legumes salteados como opções de prato principal. A opção de sobremesa para o brunch do Réveillon é o panettone com zabaione e da taça de prosecco. O valor por pessoa é de R$ 540. Saiba mais.

Fasano

O restaurante Fasano oferece jantares únicos às 19h. No dia 24, a refeição se inicia com o polvo grelhado com batata defumada, tomate-cereja e azeitonas leccino (R$ 330). Para o prato principal, o cliente escolhe entre o risoto de alcachofras e mascarpone (R$ 280) e o peru ao molho de vinho branco com farofa de arroz branco (R$ 245). O panettone de marca própria com zabaione ao marsala (R$ 65) finaliza a noite.

A ceia de Réveillon inclui um champagne de boas-vindas, duas opções de menu com quatro etapas cada um, bebidas não alcoólicas, valet e taxa de serviço. Entre os pratos, estão o carré de cordeiro grigliato, a fregola com cogumelos e cebola queimada e o spaghetti ao creme de limão e caviar (o cardápio completo está à parte). O valor é de R$ 2.600 por pessoa. Saiba mais.

Seen São Paulo

O Seen São Paulo, restaurante do 23º andar do Tivoli Mofarrej São Paulo, prepara uma comemoração especial para as datas. No dia 24 de dezembro, o Seen irá realizar sua ceia de Natal com opção vegetariana e pratos com ingredientes como wagyu e foie gras.

Já para aqueles que estiverem em São Paulo no fim do ano, a virada do ano traz uma programação especial com DJ Carol Seubert. A ceia de Natal será servida no dia 24 de dezembro, a partir das 20h, e terá o valor de R$ 1300 por adulto. O Réveillon do Seen começa às 20h, no valor de R$ 2400 por pessoa. Saiba mais.

Tivoli Mofarrej São Paulo

O brunch de Natal, que acontece no 23º andar, tem início às 13h e conta com uma programação musical ao vivo da DJ Mayra. No menu, o destaque fica para a estação de gastronomia japonesa, que durante todo o evento irá servir ceviches, rolls, makis e sashimis. O evento acontece das 13h às 16h, no valor de R$ 750 por pessoa. Para crianças de 6 a 12 anos será cobrado 50% do valor e crianças de 0 a 6 não pagam. Saiba mais.

La Casserole

O clássico restaurante francês instalado, desde 1954, no Largo do Arouche já tem seus menus especiais para as tradicionais ceias de Natal e Ano-Novo. São duas opções para os dias 24 e 31 de dezembro: o menu Célébration (R$ 380), com quatro etapas, pensado para quem tem compromisso antes ou após os jantares, e o menu Festivité (R$ 540), de seis etapas, perfeito para os que desejam celebrar durante toda a noite no La Casserole. Todas as etapas de entrada, pratos principais e sobremesas possuem opções veganas e vegetarianas. Couvert, bebidas e gorjeta não estão inclusos (exceto taça de espumante mencionada no menu Festivité). Saiba mais.

Gero Itaim

Na véspera de Natal, às 19h, tem início a comemoração com uma salada fresca de figo com queijo camembert ou vieiras incrustadas de amêndoas regadas ao molho de champagne. Entre as opções de principais está a lagosta grelhada com creme de espinafre e avelãs. Para finalizar, panettone Fasano finalizado com creme de zabaione ou bûche de noel de chocolate – a experiência custa R$ 660 por pessoa. Para o Réveillon, às 20h, o restaurante produz a ceia em cinco etapas: duas alternativas de entrada, quatro tipos de prato principal e duas sobremesas. Das 23h às 3h, a comemoração se desloca para o rooftop do hotel. Os convidados terão à disposição finger food e bebidas durante a festa, embalada ao som de DJ. A ceia e a celebração de Ano-Novo combinadas saem por R$ 2.790 para hóspedes e R$ 2.990 para não hóspedes. Saiba mais.

Emiliano

No dia 24 de novembro, o restaurante traz um cardápio com diversas opções de pratos, como vieiras seladas, caviar, gnocchi de batata asterix, sorbet de lichia e muito mais. O menu, que será acompanhado por um trio de jazz, será servido no valor de R$ 650 (+15% de taxa) por pessoa e inclui uma taça de Moet & Chandon de cortesia. Já para o dia 25, a casa oferece um menu de brunch, oferecido no valor de R$ 530 (+15% de taxa) por pessoa. Para as celebrações de Ano-Novo, a chef prepara uma ceia no dia 31 de dezembro com receitas como ostra com brunoise de tomate italiano; bacalhau com batata confitada e muito mais. O banquete custa R$ 1.100 (+15% de taxa) por pessoa, incluindo uma taça de Dom Perignon como cortesia. Além disso, no dia 1 de dezembro o restaurante serve um brunch no valor de R$ 530 (+15% de taxa) por pessoa. Saiba mais.

A Bela Sintra

A ceia de Natal (24/12) inclui couvert, entrada, prato principal e sobremesa à lá carte, saindo à R$ 800 por pessoa, exceto serviços e bebidas à parte. O menu de Ano-Novo inclui um show de piano e fogos indoor, por R$ 900 (não incluso bebidas e serviços). O cardápio da casa, farto em frutos do mar, e especializado da culinária portuguesa, tem como prato mais pedido, o bacalhau servido em nove versões, além de muitas outras receitas. Saiba mais.

Jacarandá

Para 31 de dezembro, o menu terá amuse, entrada, principal, limpa palato e sobremesa. É necessário a compra do ingresso antecipado (R$ 380 por pessoa) e a escolha dos horários: às 19h ou 22h, com duração de três horas. Crianças pagam metade do valor e a rolha custa R$120 por garrafa. Bebida, valet e serviço devem ser pagos à parte. Saiba mais.

The View Bar

A ceia de Ano-Novo do restaurante oferece uma versão padrão e outra vegana. O jantar oferece drinque de boas-vindas, couvert, aperitivo, três pratos principais e três opções de sobremesa, além de carta de bebidas e mesa na saída com café e petit four. Sob o comando do chef Marcos Camargo e com música ao vivo, a ceia custa R$ 1.600 por pessoa e o pagamento deve ser feito antecipadamente. Crianças até 6 anos não pagam e as maiores, entre e 7 e 12 anos, pagam metade do valor. À meia-noite, será feito um brinde especial no terraço do The View. Saiba mais.

Varanda Grill

O menu natalino inclui entrada com uma seleção artesanal de pães e charcutaria, mix de castanhas, patê de gorgonzola, tomate confit, seguido por salada de folhas verdes com pera grelhada, queijo brie, mel, amêndoas laminadas e crema balsâmico. Já entre os principais, opções como chester empanado na panko e tender à Califórnia. O menu natalino será servido na unidade Jardins na noite de 24/12, das 19h às 23h, por R$ 380 por pessoa, não incluso bebidas e taxa de serviço de 13%. No Ano-Novo, as três casas do grupo funcionarão com horários especiais atendendo somente ao cardápio tradicional, à la carte ou delivery. No domingo (31/12), as unidades Faria Lima e JK abrem somente para o almoço. Já a unidade Jardins, funciona para almoço e ceia, incluindo opção de com retirada até as 18h. Na segunda (1/1) a unidade Faria Lima estará fechada, JK abre somente para almoço e Jardins para almoço e jantar com cardápio tradicional. Saiba mais.

