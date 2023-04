Dia Mundial do Café: 3 receitas de drinques para brindar

Celebrado nesta sexta-feira, 14 de abril, o Dia Mundial do Café faz referência a essa bebida milenar que é a segunda mais consumida no Brasil depois da água.

Além de passar um cafezinho e curtir a bebida ao começar o dia ou depois do almoço para despertar, o café é também bem-vindo não só em receitas de sobremesas, mas também de drinques. Ao ser adicionado em coquetéis, o café confere ao preparo um sabor intenso e de personalidade, resultando num equilíbrio perfeito para sabores cítricos.

Abaixo, trazemos receitas preparadas por bartenders que são fáceis de reproduzir em casa! Tem desde uma gim tônica feita sem álcool até um drinque cremoso com licor e chantilly.

Confira 3 drinques com café para fazer em casa:

Gin Tônica Café

*Receita cedida pelo Amargot Bar

Ingredientes

Para o cold brew

100 gramas de café moído

500 ml de água

Para o drinque

60ml de gim London Dry

200ml de água tônica

10ml de cold brew

10ml de suco de limão-siciliano

Grãos de café para decorar

Modo de preparo

Prepare o cold brew: O cold brew do Amargot Bar é feito com grãos de café que moídos na hora, e infusionados a frio por 12 horas, sempre na proporção de 1 para 5. Ou seja, 100 gramas de café moído para 500 ml de água. Ao fim das 12 horas, coe em uma peneira bem fina ou em um filtro de café tradicional. Prepare o drinque: Adicione gelo até o topo de uma taça balloon tradicional. Em seguida, mexa levemente o gelo na taça para resfriá-la, e tire o excesso de água diluída. Adicione o gim London Dry de boa qualidade, o limão siciliano e complete com água tônica até sobrar um dedo do fim da taça. Adicione duas colheres bailarinas ou 10 ml de cold brew por cima do coquetel para deixá-lo bicolor. Adicione os grãos de café por cima do coquetel para decorar.

Espresso Tônica sem álcool

*Receita cedida por A Ventana Bar

Ingredientes

Gelo a gosto

1 dose de café espresso de sabor suave

1 lata ou garrafinha de água tônica

1 rodela de limão para decorar

Modo de preparo

Adicione as pedras de gelo numa taça de vinho. Depois, coloque a dose de café e, em seguida, complete com a água tônica e acrescente uma rodela de limão para decorar e conferir mais sabor.

Espresso Baileys

*Receita cedida por A Ventana Bar

Ingredientes

Para o chantilly de café

500ml de creme de leite fresco bem gelado

1/2 xícara de açúcar

1 colher (sopa) de café solúvel

1 colher (chá) de baunilha (opcional)

Para o drinque

1 dose de café espresso intenso

50ml de licor Baileys



Modo de preparo

Prepare o chantilly de café: Bata o creme de leite fresco por, aproximadamente, 2 minutos, na batedeira. Quando começar a tomar consistência, adicione açúcar, café e baunilha, bata até que todos os ingredientes se incorporem. Prepare o drinque: Adicione a dose de café espresso em uma xícara média. Depois, acrescente o licor e finalize com o chantilly de café por cima.