De especiarias à versão vegana: 10 receitas de chocolate quente caseiro

No inverno, uma das melhores formas de se aquecer é saborear uma xícara fumegante de chocolate quente. Essa bebida cremosa e reconfortante é um verdadeiro abraço em forma de sabor.

Com diversas receitas disponíveis, desde as tradicionais até as mais criativas, é possível encontrar a combinação perfeita para adoçar os dias frios. Prepare-se para se deliciar com um chocolate quente caseiro e desfrute de momentos aconchegantes durante o inverno.

10 receitas fáceis de chocolate quente caseiro

1) Chocolate Quente Clássico

Ingredientes

2 xícaras de leite

1/4 de xícara de cacau em pó

1/4 de xícara de açúcar

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Uma pitada de sal

Modo de preparo

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio. Em uma tigela separada, misture o cacau em pó, o açúcar e o sal. Adicione a mistura de cacau em pó ao leite quente, mexendo bem até ficar homogêneo. Retire do fogo, adicione o extrato de baunilha e mexa novamente. Despeje o chocolate quente em xícaras e sirva.

2) Chocolate Quente Cremoso

Ingredientes

2 xícaras de leite

1/2 xícara de creme de leite

1/4 de xícara de chocolate meio amargo picado

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Aqueça o leite e o creme de leite em uma panela em fogo médio, até começar a ferver. Adicione o chocolate picado e o açúcar à panela, mexendo constantemente até o chocolate derreter e a mistura ficar cremosa. Retire do fogo, adicione o extrato de baunilha e mexa bem. Despeje em xícaras e sirva quente.

3) Chocolate Quente com Especiarias

Ingredientes

2 xícaras de leite

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1/2 colher de chá de canela em pó

1/4 colher de chá de noz-moscada

Uma pitada de pimenta caiena (opcional)

Modo de preparo

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio. Em uma tigela separada, misture o cacau em pó, o açúcar mascavo, a canela, a noz-moscada e a pimenta caiena. Adicione a mistura de especiarias ao leite quente, mexendo bem até ficar homogêneo. Leve à fervura e, em seguida, reduza o fogo e cozinhe por mais alguns minutos. Despeje em xícaras e sirva quente.

4) Chocolate Quente Vegano

Ingredientes

2 xícaras de leite de amêndoa (ou outro leite vegetal)

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de xarope de bordo (ou outro adoçante vegano)

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Aqueça o leite de amêndoa em uma panela em fogo médio. Em uma tigela separada, misture o cacau em pó e o xarope de bordo. Adicione a mistura de cacau ao leite de amêndoa quente, mexendo bem até ficar homogêneo. Retire do fogo, adicione o extrato de baunilha e mexa novamente. Despeje em xícaras e sirva.

5) Chocolate Quente com Menta

Ingredientes

2 xícaras de leite

1/4 de xícara de chocolate meio amargo picado

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de extrato de menta

Chantilly (opcional)

Modo de preparo

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio. Adicione o chocolate picado e o açúcar, mexendo constantemente até o chocolate derreter e a mistura ficar homogênea. Retire do fogo, adicione o extrato de menta e mexa bem. Despeje em xícaras, adicione chantilly por cima, se desejar, e sirva quente.

6) Chocolate Quente Branco

Ingredientes

2 xícaras de leite

1/2 xícara de chocolate branco picado

1/4 de colher de chá de extrato de baunilha

Uma pitada de sal

Modo de preparo

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio. Adicione o chocolate branco picado ao leite quente, mexendo constantemente até derreter e a mistura ficar homogênea. Retire do fogo, adicione o extrato de baunilha e uma pitada de sal, mexendo bem. Despeje em xícaras e sirva quente.

7) Chocolate Quente com Caramelo Salgado

Ingredientes

2 xícaras de leite

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de caramelo salgado

Chantilly e flocos de sal marinho (para decorar)

Modo de preparo

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio. Em uma tigela separada, misture o cacau em pó e o açúcar. Adicione a mistura de cacau ao leite quente, mexendo bem até ficar homogêneo. Adicione o caramelo salgado e continue mexendo até incorporar. Despeje em xícaras, decore com chantilly e polvilhe flocos de sal marinho por cima antes de servir.

8) Chocolate Quente de Nutella

Ingredientes

2 xícaras de leite

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de Nutella

Chantilly e raspas de chocolate (para decorar)

Modo de preparo

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio. Em uma tigela separada, misture o cacau em pó e o açúcar. Adicione a mistura de cacau ao leite quente, mexendo bem até ficar homogêneo. Adicione a Nutella e continue mexendo até derreter e incorporar ao chocolate quente. Despeje em xícaras, decore com chantilly e raspas de chocolate por cima antes de servir.

9) Chocolate Quente com Pimenta

Ingredientes

2 xícaras de leite

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1/4 colher de chá de pimenta-caiena

Modo de preparo

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio. Em uma tigela separada, misture o cacau em pó e o açúcar. Adicione a mistura de cacau ao leite quente, mexendo bem até ficar homogêneo. Adicione o extrato de baunilha e a pimenta-caiena, mexendo para incorporar. Despeje em xícaras e sirva quente.

10) Chocolate Quente com Coco

Ingredientes

2 xícaras de leite de coco

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Coco ralado (opcional, para decorar)

Modo de preparo

Aqueça o leite de coco em uma panela em fogo médio. Em uma tigela separada, misture o cacau em pó e o açúcar. Adicione a mistura de cacau ao leite de coco quente, mexendo bem até ficar homogêneo. Retire do fogo, adicione o extrato de baunilha e mexa novamente. Despeje em xícaras, polvilhe com coco ralado por cima, se desejar, e sirva quente.