Receitas criativas com bacalhau para a ceia de Natal

Versátil, o bacalhau é uma dessas receitas que deixam qualquer ceia de Natal ainda mais deliciosa e especial. Quando preparado com as técnicas corretas, esse peixe rende pratos incríveis, daqueles perfeitos para impressionar os convidados.

Contudo, apesar das receitas clássicas serem sempre bem-vindas, a ceia é uma boa época para se reinventar na cozinha e trazer algo diferente. Para variar o cardápio com esse peixe imponente, trazemos algumas receitas típicas com bacalhau vindas de outros países. Confira!

Como dessalgar o bacalhau?

O primeiro passo para obter uma receita bem feita é comprar uma boa peça e dessalgá-la. Para melhor aproveitamento do peixe, o Conselho Norueguês de Pesca (CNP) recomenda comprar o bacalhau inteiro, dessalgar tudo e congelar em porções para o uso futuro. O primeiro passo é lavar o bacalhau em água corrente, retirando a camada grossa de sal.

Depois, é necessário mergulhar o bacalhau em bastante água fria, com algumas pedrinhas de gelo e dentro da geladeira. Usar duas partes de água para cada parte. Durante todo o período de dessalga, é preciso manter o peixe na geladeira, para ficar bem conservado.

Segundo a empresa, o tempo de dessalgue depende da altura das postas, seguindo a indicação:

Bacalhau Desfiado: 6 horas (trocar a água de 3 em 3 horas)

Postas normais: 24 horas (trocar a água de 6 em 6 horas)

Postas grossas: 40 horas (trocar a água de 8 em 8 horas)

Postas muito grossas: 48 horas (trocar a água de 8 em 8 horas)

Lombos muito grossos: 72 horas (trocar a água de 8 em 8 horas)

Receitas criativas com bacalhau para a ceia

BACALAO A LA VERACRUZANA

*Receita cedida pelo Conselho Norueguês de Pesca (CNP)

Dificuldade: fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 50 a 60 minutos (após dessalgar)

Ingredientes

600g de Bacalhau da Noruega

300g de cebola

300g de pimentão vermelho

300g de pimentão verde

30g de alho

1 kg de tomate maduro

300g de azeitonas verdes sem caroço

40g de alcaparras

Pimenta ardida ou de cheiro a gosto

80ml de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Dessalgue o bacalhau em água fria (mais detalhes abaixo). Em seguida, corte em pedaços pequenos e reserve. Cozinhe a cebola picada no azeite de oliva. Adicione o alho picado e os pimentões picados. Cozinhe até ficarem macios. Adicione o tomate pelado e picado. Cozinhe até o líquido evaporar. Adicione o bacalhau e cozinhe com os legumes por 6 a 8 minutos. Incorpore as azeitonas, alcaparras e pimenta ardida (ou de cheiro). Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.

BACALHAU À NORUEGUESA

*Receita cedida pelo Conselho Norueguês de Pesca (CNP)

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: média

Tempo de preparo: 75 a 90 minutos

Ingredientes

1 kg de Bacalhau, Saithe, Ling ou Zarbo salgado e seco da Noruega (peso após dessalgar)

700g de batata descascada

2 cebolas

1 pimentão vermelho

½ pimenta dedo-de-moça

100ml de azeite de oliva

50ml de água

1 colher (sopa) de ervas frescas

1 lata de tomates pelados

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

Pão para servir

Modo de preparo

Corte o bacalhau em pedaços de 3 a 4 cm. Pique a batata, a cebolas, o pimentão e a pimenta. Aqueça o azeite em uma panela. Doure o bacalhau. Refogue os legumes picados e junte e o tomate pelado. Misture o extrato de tomate com água e despeje na panela. Deixe ferver e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 1 hora. Mexa o ensopado de vez em quando, delicadamente para não desmanchar o bacalhau. Sirva com pão.

