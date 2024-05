5 receitas com linguiça toscana para o dia a dia

A linguiça toscana é um ingrediente versátil e saboroso que pode ser usado em diversos pratos, desde um lanche rápido até um jantar elaborado. É prática, pois já vem temperada, e rende refeições completas e satisfatórias. Para te inspirar, separamos 5 receitas fáceis e deliciosas para o dia a dia:

1. Receita de omelete de linguiça toscana com legumes

Uma opção rápida e nutritiva para o café da manhã ou um lanche da tarde. Refogue a linguiça picada com cebola, pimentão e seus legumes favoritos. Despeje a mistura em uma frigideira com os ovos batidos e cozinhe até dourar. Sirva com torradas ou pão fresco.

Tempo de preparo: 15 minutos

Ingredientes:

Continua após a publicidade

2 ovos

50g de linguiça toscana picada

1/2 cebola picada

1/2 pimentão picado

1/4 xícara de tomate picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Salsinha picada para decorar (opcional)

Modo de preparo:

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a linguiça toscana e cozinhe até dourar. Adicione o pimentão e o tomate e refogue por mais alguns minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Em uma tigela, bata os ovos com um garfo. Despeje a mistura de ovos na frigideira e cozinhe até que a omelete esteja quase pronta. Dobre a omelete ao meio e cozinhe por mais 1 minuto. Sirva quente, decorada com salsinha picada (opcional)

2. Receita de macarrão com linguiça toscana e molho de tomate

Um clássico que agrada a todos. Cozinhe o macarrão de sua preferência. Refogue a linguiça picada com alho e cebola, adicione molho de tomate, sal, pimenta e ervas frescas a gosto. Misture com o macarrão cozido e sirva com queijo parmesão ralado.

Tempo de preparo: 30 minutos

Continua após a publicidade

Ingredientes:

200g de macarrão de sua preferência

200g de linguiça toscana picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 lata de molho de tomate

Sal, pimenta e ervas frescas a gosto (manjericão, orégano, etc. )

Queijo parmesão ralado para servir (opcional)

Modo de preparo:

Cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Acrescente a linguiça toscana e cozinhe até dourar. Adicione o molho de tomate, sal, pimenta e ervas frescas a gosto. Cozinhe por alguns minutos até que o molho esteja aquecido e os sabores se misturem. Escorra o macarrão cozido e adicione-o à frigideira com o molho. Misture bem e cozinhe por mais 1 minuto para que o macarrão absorva o sabor do molho. Sirva imediatamente, polvilhado com queijo parmesão ralado (opcional)

3. Receita de risoto de linguiça toscana e cogumelos

Uma opção cremosa e saborosa para um jantar especial. Refogue a linguiça picada com cebola e alho. Adicione o arroz arbóreo e refogue até que os grãos fiquem translúcidos. Gradualmente, adicione caldo de legumes quente, mexendo sempre, até que o arroz esteja cozido e cremoso. Acrescente cogumelos picados, sal, pimenta e ervas frescas a gosto. Finalize com queijo parmesão ralado.

Continua após a publicidade

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes:

200g de arroz arbóreo

300ml de caldo de legumes

200g de linguiça toscana picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200g de cogumelos frescos picados (shimeji, portobello, etc. )

1/2 xícara de vinho branco seco (opcional)

Azeite de oliva

Sal, pimenta e ervas frescas a gosto (manjericão, tomilho, etc. )

Queijo parmesão ralado para servir (opcional)

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Acrescente a linguiça toscana e cozinhe até dourar. Adicione os cogumelos e refogue por mais alguns minutos. Se desejar, adicione o vinho branco e cozinhe até evaporar. Acrescente o arroz arbóreo e misture bem para que os grãos fiquem envoltos no azeite. Comece a adicionar o caldo de legumes aos poucos, mexendo sempre, à medida que o arroz for absorvendo o líquido. Cozinhe o risoto em fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 20 minutos, ou até que o arroz esteja al dente e cremoso. Tempere com sal, pimenta e ervas frescas a gosto. Retire do fogo e finalize com queijo parmesão ralado (opcional) Sirva imediatamente

4. Receita de pizza de linguiça toscana e requeijão

Uma versão prática e deliciosa da pizza tradicional. Abra a massa de pizza pronta ou faça a sua caseira. Espalhe o requeijão cremoso sobre a massa, adicione a linguiça picada em rodelas, cebola roxa em fatias finas e orégano a gosto. Leve ao forno preaquecido até dourar.

Tempo de preparo: 20 minutos (considerando massa pronta)

Ingredientes:

1 massa de pizza pronta (comprada ou caseira)

200g de linguiça toscana picada em rodelas

1 xícara de requeijão cremoso

1/2 cebola roxa fatiada finamente

Orégano a gosto

Azeite de oliva para untar (opcional)

Modo de preparo:

Continua após a publicidade

Preaqueça o forno a 200°C (médio-alto) Se usar massa caseira, siga as instruções de preparo e deixe descansar por pelo menos 30 minutos Em uma superfície enfarinhada (se usar massa caseira), abra a massa de pizza no formato desejado Transfira a massa para uma forma untada com azeite (opcional) ou diretamente para uma pedra de pizza pré-aquecida Espalhe o requeijão cremoso uniformemente sobre a massa Distribua as rodelas de linguiça toscana por cima do requeijão Adicione a cebola roxa fatiada finamente Polvilhe com orégano a gosto Leve ao forno preaquecido por cerca de 10-15 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante e a linguiça esteja cozida Retire do forno e sirva imediatamente

5. Receita de escondidinho de linguiça toscana e mandioca

Um prato completo e saboroso para o almoço ou jantar. Cozinhe a mandioca até ficar macia e amasse-a em um purê. Refogue a linguiça picada com cebola, alho e tomate picado. Em um refratário, coloque camadas alternadas de purê de mandioca, refogado de linguiça e queijo mussarela ralado. Leve ao forno preaquecido até gratinar.

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes:

Continua após a publicidade

500g de mandioca descascada e picada

1 cubo de caldo de legumes dissolvido em 1 xícara de água quente

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

200g de linguiça toscana picada

1 tomate picado

1 xícara de queijo mussarela ralado

Sal e pimenta a gosto

Salsinha picada para decorar (opcional)

Modo de preparo:

Em uma panela grande, cozinhe a mandioca na água com o caldo de legumes até ficar macia. Escorra a mandioca e reserve a água do cozimento. Em uma frigideira média, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Acrescente a linguiça toscana e cozinhe até dourar. Adicione o tomate picado e refogue por mais alguns minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Em um processador de alimentos ou com um garfo, amasse a mandioca cozida até obter um purê liso. Adicione um pouco da água do cozimento reservada, se necessário, para obter a consistência desejada. Em um refratário untado com manteiga, monte o escondidinho em camadas: metade do purê de mandioca, o refogado de linguiça e metade do queijo mussarela ralado. Repita as camadas com o restante do purê de mandioca e finalize com o queijo mussarela ralado restante. Leve ao forno preaquecido a 180°C (médio) por cerca de 20-25 minutos, ou até que o queijo esteja gratinado e dourado. Sirva imediatamente, decorado com salsinha picada (opcional).

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.