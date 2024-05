5 itens práticos para facilitar a limpeza da sua casa

A limpeza da casa é um hábito que está inserido na vida de todos. Para um convívio agradável em nosso lar, é necessário manter ele limpo e organizado. Esse trabalho não deve ser sinônimo de sofrimento, ele deve ser compartilhado entre a família e visto como uma necessidade para uma vida repleta de bem-estar. Para isso, selecionamos alguns aparelhos domésticos que vão trazer mais praticidade para o seu dia a dia:

1. Aspirador de pó robô Electrolux

O produto ideal para quem não tem muito tempo e deseja praticidade na hora de manter a casa limpa. O robô aspirador facilita seu dia a dia: ele varre, aspira e passa pano, possibilitando que você tenha mais tempo para outras tarefas e para seu descanso. Seu design compacto proporciona limpeza em lugares restritos, como debaixo dos móveis, e suas escovas de varreduras retiram as sujeiras de todos os cantos. Compre aqui e facilite sua rotina.

Onde comprar? Aspirador de pó robô Electrolux ERB10 Compre agora: Amazon - R$ 549,90

2. Mop Giratório

O Mop Giratório é ótimo para todas as situações com suas 3 funções de limpadores: microfibra, tira pó e limpeza pesada. A facilidade de uso, com os dois reservatórios de água, vai agilizar a limpeza de todos os pisos da sua casa, o deixando limpo e seco. Clique aqui e mantenha sua casa mais limpa.

Onde comprar? Mop Giratório 3 em 1 Flash Limp Compre agora: Amazon - R$ 129,75

3. Esfregão automático

Quer mais agilidade na hora de fazer aquela limpeza pesada? Esfregar não demanda mais tanto tempo e esforço: o esfregão elétrico contém 9 cabeças diferentes para diversas superfícies e faz todo o trabalho duro.

O produto é equipado com uma haste de extensão ajustável, que possibilita a limpeza de lugares altos e baixos de maneira mais confortável. Para evitar cansaço na hora da limpeza, confira aqui.

Onde comprar? Esfregão Automático c/ 9 cabeças Compre agora: Amazon - R$ 169,90

4. Vassoura mágica

Na hora de varrer, nem sempre toda sujeira é retirada da nossa casa. A vassoura mágica promete acabar com isso! Seu acabamento emborrachado recolhe toda a poeira e cabelos do chão de maneira mais prática. Além disso, ela pode facilmente substituir o rodo e ser um produto muito versátil em sua casa. Compre aqui.

Onde comprar? Vassoura Mágica Tira Pelos Compre agora: Amazon - R$ 23,90

5. Aspirador de pó e água

Enquanto o robô é ótimo para manutenção da limpeza, esse aspirador é ideal para limpezas mais pesadas. O poder de sucção desse produto é mais alto que de aspiradores menores e garante uma casa mais limpa. Apesar da potência, ele é compacto e leve, facilitando o armazenamento e a faxina. O armazenamento da sujeira é lavável e dispensa sacos saco coletor de pó. Para ter um aspirador potente e versátil, clique aqui.

Onde comprar? Aspirador de pó e água WAP GTW BAGLESS Compre agora: Amazon - R$ 259,90