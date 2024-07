Receita de minestrone: sopa nutritiva feita em uma panela

Perfeita para dias de pressa durante o inverno, a sopa minestrone surgiu da necessidade de aproveitar ao máximo os ingredientes disponíveis, e se transformou em um símbolo da culinária italiana apreciado no mundo todo.

A receita de minestrone leva uma quantidade de ingredientes bem variados. Entretanto, ela é fácil de fazer, já que basta colocar todos eles em uma panela só – o que é ótimo ainda para sujar pouca louça! Nela, vão insumos como cebola, alho, cenoura, aipo, tomate, abobrinha, macarrão e feijão branco. Mas é sempre possível substituir ingredientes para deixar a seu gosto.

Outro detalhe é que a alta quantidade de fibras presentes nos legumes e verduras desse preparo contribui para o bom funcionamento do intestino, prevenindo a constipação e outros problemas digestivos. Além disso, essa sopa é rica em vitaminas A, C e E, o que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, protegendo o corpo contra doenças.

Abaixo você confere o passo a passo para fazer essa deliciosa receita:

Receita de sopa minestrone

Ingredientes:

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura picada

1 talo de aipo picado

1 abobrinha picada

2 tomates picados

1 lata de feijão branco cozido e escorrido

1 lata de tomate pelado picado

1 litro de caldo de legumes

1 xícara de macarrão pequeno (como penne ou ditalini)

Sal e pimenta a gosto

Queijo parmesão ralado para servir (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola, o alho, a cenoura e o aipo e refogue até ficarem macios. Adicione a abobrinha e os tomates e refogue por mais alguns minutos. Acrescente o feijão branco, o tomate pelado e o caldo de legumes. Leve para ferver, reduza o fogo e cozinhe por cerca de 20 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Adicione o macarrão e cozinhe por mais 5 minutos, ou até que esteja al dente. Tempere com sal e pimenta a gosto. Sirva quente com queijo parmesão ralado, se desejar.



