Receita de bisteca com purê de abóbora para um almoço caprichado

Sabe aquela semana em que as ideias de receitas para um almoço simplesmente acabaram? Pois não é preciso recorrer ao delivery e nem a uma receita sem graça. A sugestão para esses momentos é apostar numa bisteca com purê de abóbora – um preparo com ingredientes comuns, mas que resultam numa refeição com cara de restaurante.

Quem ensina o passo a passo dessa receita é o chef Raul Vieira, do Terraço Jardins, restaurante do Renaissance São Paulo Hotel, que traz o preparo como parte de seu cardápio do Festival Junino. Confira a seguir:

Receita de bisteca de porco com p urê de abóbora defumada

*Receita do chef Raul Vieira, do Terraço Jardins

Ingredientes

Para o purê

500g de abóbora paulista

100g de carvão

1 fio de óleo vegetal

50g de manteiga

50ml de creme de leite fresco

Sal a gosto

Para o vinagrete

100g de feijão rosinha

100g de maxixe

100g de vinagre de maçã

50g de açúcar refinado

6g de sal

200g de água filtrada

2 folhas de louro

Pimenta preta em grãos a gosto

1/2 cebola roxa em cubinhos

1 tomate sem pele e sem sementes

Azeite extra virgem a gosto

Suco de 1 limão rosa

Folhas de beldroega para decorar

Flor de sal defumado para finalizar

Para a bisteca

300g de bisteca de porco

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 fio de azeite de oliva

Modo de preparo

Prepare o purê: Descasque a abóbora paulista e remova as sementes. Coloque a abóbora em uma assadeira, adicione o carvão previamente aceso, um fio de óleo vegetal sobre o carvão, cubra rapidamente com papel alumínio e asse em forno médio até que a abóbora fique macia. Usando um processador, bata a abóbora defumada juntamente com a manteiga derretida e o creme de leite fresco, ajustando o sal conforme necessário. Reserve.

Prepare o vinagrete: Cozinhe o feijão rosinha com uma folha de louro e uma pitada de sal até que fique macio. Reserve. Em uma panela, ferva a água filtrada com vinagre, sal, açúcar, folha de louro e pimenta do reino em grão. Assim que ferver, adicione o maxixe fatiado, desligue o fogo e tampe. Esse preparo é conhecido como picles e é ideal ser feito com uma semana de antecedência. Misture os cubinhos de maxixe com o feijão, a cebola e o tomate, tempere com sal, azeite e suco de limão rosa.

Prepare a bisteca: Tempere a bisteca com sal e pimenta do reino e grelhe em uma panela de ferro quente com um fio de azeite até atingir o ponto desejado. Sirva conforme a foto.

