Chocolate quente: 3 receitas para aquecer neste inverno

Quando as temperaturas caem, logo dá vontade de tomar uma bebida que aqueça a boca e o coração. Nesse quesito, o chocolate quente é um dos preferidos de quem precisa encarar o Inverno. Mas como fazer um chocolate quente delicioso para apreciar cada gole? CLAUDIA separou três receitas que vão agradar em cheio ao paladar. Confira!

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de chocolate meio amargo picado

1/4 xícara (chá) de cacau em pó

6 unidades de marshmallow picados

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio o leite, o chocolate e o cacau, mexendo sempre. Pare de mexer quando o chocolate derreter. Retire e sirva com o marshmallow.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de creme de leite

1/4 de xícara (chá) de chocolate meio amargo picado

2 colheres (sopa) de açúcar

1/2 colher (chá) de extrato de baunilha

Modo de preparo

Aqueça o leite e o creme de leite em uma panela em fogo médio, até começar a ferver. Adicione o chocolate picado e o açúcar à panela, mexendo constantemente até o chocolate derreter e a mistura ficar cremosa. Retire do fogo, adicione o extrato de baunilha e mexa bem. Despeje em xícaras e sirva quente.

Ingredientes

1/4 xícara (chá) de chocolate em pó

1/3 xícara (chá) de açúcar

1/2 colher (chá) de canela

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de cravo-da-índia (ou cravinho) em pó

1/2 xícara de água quente

3 1/2 xícara (chá) de leite

1 colher (chá) de baunilha

canela em pau a gosto

Modo de preparo

Numa panela, misture o chocolate em pó, o açúcar, a canela, a noz-moscada e o cravo. Junte a água quente. Deixe levantar fervura, mexendo sempre. Ferva por 2 minutos. Adicione o leite e aqueça, mexendo de vez em quando. Não deixe ferver. Retire do fogo, junte a baunilha e um cravo.

Na batedeira, bata até que espume. Sirva quente e enfeite com um pauzinho de canela, se desejar.

