Receita simples de arroz de músculo da Ana Maria Braga

Para esquentar nesse frio, que tal apostar em um arroz de músculo para a sua próxima refeição? No programa Mais Você da última quinta-feira (06), Ana Maria Braga, ensinou uma receita simples do prato preparado com ovo frito na panela de pressão, que promete dar aquele toque especial à refeição. Aprenda!

Receita de arroz de músculo na pressão

Ingredientes

3 colheres de sopa de azeite (45 mL)

300 gramas de músculo limpo, picado e temperado com sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara de chá de cebola picada (140 g)

2 colheres de sopa de alho picado (30 g)

1 colher de chá de tomilho debulhado

Meia colher de sopa de pimenta dedo-de-moça picada sem sementes

3 folhas de louro

1 xícara de chá de tomate picado sem sementes (150g)

600 mililitros de caldo de carne

Meia xícara de chá de arroz cru (110 g)

Um quarto de xícara de chá de água

Meia xícara de chá de parmesão ralado grosso (50 g)

Salsinha e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão aquecida em fogo alto, coloque o azeite e o músculo limpo, picado, temperado com sal e pimenta-do-reino a gosto. Em seguida, doure por 7 minutos, mexendo de vez em quando.

Após dourar, adicione a cebola picadinha, o alho picadinho, o tomilho, a pimenta dedo-de-moça picada sem sementes e as folhas de louro. Refogue por 2 minutos.

Logo após, acrescente o tomate picado sem sementes e caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Depois deste tempo, apague o fogo, retire a pressão e a tampa.

Adicione o arroz cru e um quarto de xícara de chá de água e, em seguida, tampe a panela. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo médio após pegar pressão. Caso fique seco, acrescente mais caldo.

Finalize adicionando o parmesão ralado grosso, salsinha e cebolinha picadas a gosto. Misture bem e sirva com ovos fritos.

