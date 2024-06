Receita para o Dia dos Namorados: trufa em formato de coração

O Dia dos Namorados é muito mais sobre o afeto do que presentes materiais, concorda? Para deixar essa data ainda mais especial, fazer um presente DIY (ao estilo faça você mesmo) ou uma receita do zero pode ser uma saída romântica para economizar e ainda garantir um momento inesquecível.

Como chocolate é sempre uma opção certeira para a data, a chef Vivian Feldman, a convite da marca Harald, ensina uma receita de trufas em formato de coração, uma variação charmosa e temática das tradicionais trufas de chocolate, ideal para presentear no Dia dos Namorados.

A seguir, você confere o passo a passo dessa sobremesa perfeita para surpreender seu amor. Confira:

RECEITA DE TRUFA DE CORAÇÃO COM BOMBONS

*Receita cedida pela chef Vivian Feldman, da Harald

Tempo de preparo: 2 hora

Rendimento: até 5 corações recheados com 11 trufas cada 1

Ingredientes

Para a casca do coração:

1 kg de cobertura de chocolate em barra ou gotas (derretida conforme as instruções da embalagem)

1/2 colher (chá) de corante em pó vermelho (1g ou quanto baste)

Gotas de água filtrada fria

Para o creme branco trufado:

500g de chocolate branco

1 ¼ xícara de creme de leite UHT (300g)

1/4 de xícara de conhaque ou outra bebida destilada de sua preferência (50ml)

Para a casquinha de chocolate (esfera):

400g de cobertura de chocolate em barra ou gotas

1/2 colher (chá) de corante em pó vermelho para chocolate, do tipo lipossolúvel (1g)

Materiais

Forma de coração tamanho médio (código A-746)

Forma para moldar mini corações decorativos

Forma de acetato com silicone de tamanho médio (código 9418)

Papel-manteiga

Bico liso (perlê fino)

Modo de preparo

Prepare a casca do coração central: Derreta e esfrie o chocolate até atingir entre 30 e 33ºC, em ponto de uso. Aplique 140g em cada molde, até a medida da forma. Coloque a segunda parte de silicone e, em seguida, a terceira parte de acetato. Espere um pouco para iniciar a cristalização da cobertura. Leve à geladeira para finalizar a cristalização. Desmolde e repita a operação para fazer 4 novos corações. Reserve para colocar as trufas e, depois, faça o fechamento com o coração treliçado.

Casca de coração treliça: Volte a derreter o chocolate, misture o corante em pó vermelho, até que forme uma cor vermelha vinho intenso, e deixe esfriar até atingir entre 30 e 33 °C, em ponto de uso. Adicione algumas “gotas de água” pouco a pouco, sempre mexendo até a cobertura ficar levemente espessa, no ponto desejado, formando fio. Coloque em um cone de papel-manteiga e aplique vários riscos sobre a cavidade do molde de coração médio, sempre com um risco passando sobre o outro para formar uma grade. Leve à geladeira para finalizar a cristalização, desmolde com cuidado e reserve para aplicar sobre a base do outro coração.

Creme branco trufado: Derreta o chocolate branco conforme as instruções da embalagem. Misture o creme de leite, sempre mexendo. Adicione o conhaque e passe por um mixer, para melhorar a textura da ganache e formar um creme líquido e liso. Deixe esfriar e reserve para aplicar como recheio das trufas.

Casquinha de chocolate (esfera): Derreta o chocolate (conforme as instruções da embalagem). Deixe esfriar até atingir entre 30 e 33ºC. Aplique sobre um molde de meia esfera de acetato ou policarbonato. Vire de boca para baixo, deixando que escorra por total a cobertura, o que resultará em uma casquinha bem fina. Deixe repousar na posição com a boca voltada para baixo, até que a cobertura cristalize inicialmente. Retire o excesso e leve à geladeira por 15 a 20 minutos, para finalizar a cristalização da cobertura. Desmolde. Com ajuda de uma panela de fundo grosso, levemente aquecido, passe uma das casquinhas da meia esfera na parte das bordas, e cole na outra parte, formando uma esfera oca. Coloque cada bolinha sobre uma superfície plana forrada com papel-manteiga, para melhor firmar. Aqueça levemente a ponta de um bico liso (perlê fino) e use-o para fazer um furo em cada bolinha, todas no mesmo lugar. Isso vai agilizar sua produtividade. Coloque o creme branco trufado em um cone de papel-manteiga e recheie cada bolinha até a borda. Coloque um pouco do chocolate em outro cone de papel-manteiga e use-o para fazer o fechamento de cada bolinha. Leve à geladeira por 15 minutos. Usando luvas, aplique um banho com o chocolate, sempre realizando movimentos para formar um efeito de alto e baixo relevo em cada trufa. Repouse sobre uma superfície plana forrada com papel-manteiga e volte à geladeira por 10 minutos, para finalizar a cristalização. Coloque sobre forminha de papel e reserve para aplicar os mini corações.

Mini Corações: Reserve 50g de chocolate já derretido e misture com o corante em pó vermelho, até formar uma cor vermelho vinho. Aplique sobre as cavidades do molde de mini corações. Leve à geladeira para cristalizar a cobertura. Desmolde e cole um mini coração em cada trufa.

Dicas

Para fazer as trufas com ganache ou creme bastante mole, é necessário fazer esta técnica de formar as casquinhas de esfera, assim permitindo aplicação de um recheio mais mole. O chocolate pode ser em gotas ou barra e você pode trocá-la por chocolate sabor avelã. Você pode embalar as trufas em papel especial para trufas e vendê-las separadamente a embalagem ajuda a conservar e proteger do calor.

