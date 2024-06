Receita de bolo de chocolate do Chef Ivan Santinho

Famoso pelos banquetes servidos no La Cura, rotisserie na Vila Madalena, agora o chef Ivan Santinho se aventura no Baixo Gastronômico, seu novo restaurante localizado ao lado do outro empreendimento.

“O desejo era criar um espaço para unir as pessoas de forma com que ficassem à vontade. Minha paixão sempre foi essa”, explica o chef sobre a novidade em entrevista à CLAUDIA – leia aqui a reportagem na íntegra.

Em seus cardápios são servidos pratos fartos e com técnica apurada, desde a famosa feijoada até o delicado pudim de pistache. Uma dessas receitas de sucesso é o bolo de chocolate: a sobremesa é servida com camadas de brigadeiro e uma ganache generosa.

A seguir, Ivan ensina o passo a passo do doce e ainda os truques para executá-lo com perfeição. Confira:

BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO EM CAMADAS

Ingredientes



Para a massa

• 1 xícara de leite

• Suco de 1 limão

• 1 ½ xícara de farinha de trigo

• 1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

• 1 1/3 xícara de açúcar

• 3/4 xícara de cacau em pó

• 2 colheres (chá) de fermento em pó

• 2 ovos

• 1/4 xícara de óleo de girassol

• 1 xícara de água morna

Para o brigadeiro

• 2 latas de leite condensado

• 400g de creme de leite

• 120g de cacau em pó

Para a ganache

• 250g de chocolate 50% cacau

• 125g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Prepare a massa: Em um recipiente, coloque o leite e adicione o suco de limão para talhá-lo. Reserve. Adicione todos os ingredientes secos no bowl da batedeira e bata por 2 minutos na velocidade mínima. Aumente a velocidade para 2 e adicione o leite talhado de uma vez. Acrescente os ovos, um a um, até que se misturem completamente. Despeje o óleo, incorporando de uma só vez, e depois

a água morna. Assim que a mistura estiver homogênea, despeje-a sobre uma forma redonda forrada com papel manteiga. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos. Reserve.

Prepare o brigadeiro: Leve todos os ingredientes na panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até obter textura de brigadeiro cremoso. Corte a massa do bolo em camadas e recheie com o brigadeiro.

Prepare a ganache: Derreta o chocolate em banho-maria, adicione o creme de leite fresco gelado e misture bem. Despeje a mistura sobre o bolo e alise com uma espátula.

